La Biscuiterie Mistral va bientôt une nouvelle boutique éphémère à Dijon

La Biscuiterie Mistral, maison fondée en 1954 à Semur-en-Auxois, poursuit son développement avec l’ouverture d’un septième point de vente. L’enseigne annonce l’installation d’un pop-up store dans le centre commercial Toison d’Or, à Dijon avant la fin de l’année.

Sur 35 m², l’espace proposera l’ensemble des spécialités de la marque : les célèbres madeleines, les Chocobeurs®, les Margotines, ainsi qu’une sélection de biscuits et de produits régionaux. Les visiteurs pourront également retrouver les madeleines en sachet fraîcheur, proposées en vrac et composer leur propre assortiment au poids.

”Nous sommes très heureux d’ouvrir cette nouvelle boutique dans un lieu aussi emblématique que la Toison d’Or. C’est une belle opportunité de rapprocher davantage nos madeleines des Dijonnais et de leur offrir des instants gourmands et authentiques”, déclare Stéphanie Bon, responsable des boutiques.

L’ouverture est prévue pour novembre 2025 à la place de l’ancienne boutique Timberland, au premier étage près de l’espace restauration et de l’entrée côté tramway.