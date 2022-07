L’orage de grêle a tout dévasté sur son passage dans plusieurs communes du Doubs ce 20 juillet 2022. Les pompiers ont été mobilisés sur plus de 384 interventions dans le département…

Encore très chaud sur le Sud-Est, nuages et pluies orageuses au nord. Orages localement violents entre la Normandie et les Hauts de France. La vigilance orange "canicule" est maintenue sur 13 départements du quart sud-est du pays.Vigilance orange "orages " pour 4 départements: la Seine-Maritime(76), l'Eure(27), la Somme(80) et l'Oise(60).

Sur le pourtour méditerranéen, le temps sec, ensoleillé et chaud se maintient. A l'opposé, sur le quart nord-ouest du pays, dès le matin de nombreux nuages encombrent le ciel et s'accompagnent d'averses localement orageuses, d'abord des Pays de Loire et du Poitou-Charentes jusqu'au Centre Val de Loire. L'après-midi, c'est de la Normandie aux Hauts de France que les pluies orageuses sont marquées, parfois accompagnées de grêle, les cumuls peuvent être conséquents, et les rafales de vent fortes. Seule la Bretagne conserve un temps plus sec. Sur le nord-est du pays, la matinée s'annonce calme.

Les passages nuageux y sont de plus en plus fréquents après la mi-journée. Ces derniers annoncent l'arrivée des pluies et des orages en seconde partie d'après-midi, hormis l'Alsace où les averses gagnent en soirée ou nuit suivante.

Du Sud-Ouest jusqu'aux Alpes, les conditions restent calmes malgré des passages nuageux. Sur l'ouest de l'Aquitaine et des Pyrénées l'ambiance est même assez grise dès le matin, tandis que sur l'est de la chaîne pyrénéenne, le Massif central et les Alpes frontalières, les nuages se développent plutôt l'après-midi, donnant quelques averses localement orageuses.

Les températures minimales sont généralement comprises entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord, entre 15 et 20 degrés au sud, entre 20 et 25 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les maximales atteignent 34 à 38 degrés en Rhône-Alpes, du Roussillon à PACA et en Corse, voire 39 à 40 autour de la vallée du Rhône et dans le Var, elles vont de 29 à 34 degrés de l'est de Midi-Pyrénées jusqu'à la Lorraine, l'Alsace et Franche-Comté, elles s'étagent entre 24 et 29 degrés à l'ouest, 20 à 25 près de la Manche.

