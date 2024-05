La Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune orage ce lundi

Selon les prévisonnistes, la vigilance devrait se suivre toute la journée. Le Doubs, le Jura, la Côte d’Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre et l’Yonne seront concernés dès 12h00. La Haute-Saône et le Territoire de Belfort ne le seront qu’à 15h00.

"Sous un ciel également chargé, de plus faibles ondées traversent l'Occitanie. Le temps est temporairement plus calme de la Bretagne aux Hauts-de-France et au nord du Grand Est, ainsi que du Jura à la PACA, sous une alternance d'éclaircies et de grisailles brumeuses (…) L’après-midi, une zone orageuse s'organise notamment des Pays-de-la-Loire au Centre et de la Bourgogne à l'Auvergne, avant de remonter en soirée vers le sud de la Bretagne et de la Normandie, sur l'Île-de-France et la Champagne", explique Météo France.

Et d'ajouter : "Sous les orages les plus virulents, on peut observer des rafales jusqu'à 70 km/h, un peu de grêle et de fortes pluies. De nombreuses averses orageuses éclatent également de la Franche-Comté à l'intérieur de la PACA en après-midi et soirée".

Carte Météo France du 20 mai 2024 à 6h00