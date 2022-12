La boutique Lulubel a rejoint le coeur de ville

Ouvert depuis le samedi 19 novembre au 87 grande rue, la nouvelle boutique Lulubel fait la part belle aux bijoux, la décoration, la maroquinerie et tout un tas d’accessoires. L’établissement est tenue par Christophe Denniel, également gérant des boutiques Bonnie et Flair situées dans le même secteur.

Un gain d'espace par rapport à l’ancienne boutique

Les habitués reconnaîtront les produits de l’ancien commerce, qui devenait de plus en plus étroit, et seront probablement surpris par la quantité de ceux-ci désormais exposés sur une surface d’environ 80 m2. L’endroit a été refait à neuf pour donner à la boutique une ambiance contemporaine chaleureuse en partie grâce au plafond en poutres apparentes et aux éclairages chauds.

Le nouvel aménagement permet ainsi de "gagner 30 mètres carré par rapport à l’ancien local, ça nous permet de maximiser le stock à l’intérieur du magasin" nous explique Christophe Denniel.

Un déménagement qu’il justifie par une volonté de s’agrandir et de gagner en visibilité "car même si on était situé dans la grande rue, les gens ne nous voyaient pas, ils vont rarement tout au bout de la rue ". Lulubel s’est désormais rapproché du coeur de ville en s’installant dans un local auparavant occupé par la boutique Orange avant de rester vide pendant près de huit ans.

Pour Christophe Denniel, cet emménagement à proximité de ses autres commerces permet notamment "d’assurer le dynamisme de cette partie de la grande rue tout en redonnant vie à un local vide pourtant bien situé".

Les bijoux, l’ADN de Lulubel

Créée à l’origine par Ludivine Ott Gevin, l’enseigne ne proposait que de la création de bijoux avant de s’ouvrir peu à peu à d’autres marques. La boutique continue d’ailleurs toujours de proposer ses propres créations et majoritairement des bijoux "mais j’ai aussi développé davantage la décoration parce que c’est quelque chose qui me plait". On remarque justement que des lampes à l’huile de colza de chez Bazar de luxe ont fait leur entrée dans la boutique.

Le gérant privilégie d’ailleurs de travailler avec des marques qui "dans la mesure du possible ont un rapport qualité-prix intéressant". C’est le cas par exemple avec la marque Zag qui propose des bijoux en acier inoxydable "et donc hypoallergénique. Elle réalise son plaqué or par ionisation, sans produits chimiques, ce qui limite encore plus le risque allergique".

Du nouveau au rayon décoration

Lulubel propose également quelques nouveautés comme des produits de saison avec des bougies pastel en forme de sapin, des boules de Noël en verre aux inscriptions originales ou encore des fèves en porcelaine. La boutique offre également un très grand choix de bouquets de fleurs séchées réalisés sur place, "on achète les fleurs, on les fait sécher et on les compose nous mêmes".

En boutique, les conseils sont prodigués par Céline qui travaille à plein temps à la boutique. Une personne est également dédiée à la gestion des réseaux sociaux et aux commandes internet. Les commandes en ligne sont donc possibles grâce au site internet mais l’offre numérique ne correspond qu’à une petite partie de ce qui est disponible en magasin.

"Une grosse prise de risque"

Ce déménagement, "c’est une grosse prise de risque", nous confie Christophe Denniel. Il espère alors que l’avenir lui prouvera qu’il a pris la bonne décision. Le fait que la boutique ne désemplisse pas depuis son ouverture est sans doute un premier élément de réponse…

