La chambre de Métiers et de l’Artisanat à l’écoute des artisans et entreprises impactés par la crise

La forte hausse des matières premières, des fournitures, de la masse salariale et de l’énergie affecte les trésoreries. Artisans et entreprises impactés par la crise sont donc invités à solliciter la CMA de la région Bourgogne Franche-Comté via un service de rappel pour faire le point sur la situation de leurs entreprises, sur ce qu’elles peuvent mettre en place pour l’améliorer et évoquer les accompagnements dont les artisans peuvent bénéficier pour surmonter cette période.

Un conseiller de la CMA prendra contact sous 72h.

Aides, accompagnements, bons gestes et service de rappel à retrouver ici : www.artisanat-bfc.fr/energie

(Communiqué)