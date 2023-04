La Citadelle de Besançon dévoile sa nouvelle programmation

Avant d’aborder la saison 2023, Alexandre Arnodo, le directeur de la Citadelle de Besançon a tenu dans un premier temps a rappelé que la saison 2022 avait été bonne puisqu’elle a connu une progression de plus de 10.000 visiteurs par rapport à l’année référence de 2019. Soit un total de 284.000 visiteurs en 2022 dont 158.000 visiteurs uniquement sur l’été.

Autre bonne nouvelle, la très attendue terrasse du Qinzé, devenue incontournable lors des apéritifs estivaux, fera son retour à la mi-mai pour sa troisième année.

Tout comme le Momentum qui lui est déjà ouvert, le snack rouvrira le 1er mai et a lui aussi fait l’objet d’une rénovation afin de monter en valeur et d'offrir désormais "des produits locaux de qualité" comme l’a souligné François Bousso.

Un anniversaire, une saison estivale et une inauguration

Concernant la saison 2023, elle s’organise selon trois temps forts, à savoir, les 15 ans de l’inscription des fortifications de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la saison estivale et la réouverture du Musée de la résistance et de la déportation. Le directeur a dévoilé un programme "riche"avec la mobilisation des différentes parties du sites : Musée comtois, site Vauban et Muséum.

Afin de célébrer cet anniversaire et contribuer au rayonnement des sites majeurs de Vauban et de leur valeur universelle exceptionnelle, des activités telles qu'une exposition photographique nommée "Renforts", des visites guidées, des ateliers et une reconstitution historique à la Citadelle seront organisés pour les visiteurs tout au long de l’été.

Les apéros avec V.U.E (valeur universelle exceptionnelle), très plébiscités l’an passé seront reconduits les 13 et 20 juillet 2023. Enfin, le 7 juillet, à l’occasion de la date anniversaire de l’obtention de l’Unesco, un levé de drapeau et d’autres animations festives seront proposées. Celles-ci sont encore en cours d’élaboration.

Début des festivités pour les vacances de printemps

Le nouveau programme culturel de la Citadelle de Besançon a d’ailleurs démarré dès les vacances de printemps. Outre le très attendu concert de jazz de Dave Burrel dans la chapelle le 15 avril prochain à 20h30, la Citadelle propose également des visites thématiques, des animations ou encore des ateliers qui, pour la plupart, se poursuivront tout au long de la saison.

Visites thématiques :

À la rencontre de la vie sauvage de la Citadelle

Tous les jours du 8 au 23 avril à 16h

Armés de loupes et de jumelles, vous aurez peut-être l'occasion d'observer quelques oiseaux depuis les remparts de la Citadelle et vous essayer à l'identification des plantes sauvages... Des espèces parfois discrètes mais très importantes pour la Citadelle.

Lieu : devant la salle pédagogique du Muséum

Durée : 45 min / À partir de 7 ans / Gratuit avec le billet d’entrée ou abonnement Citadelle / Pas de réservation.

Sur la route de l'or blanc

Les 9, 11, 16 et 18 avril à 11h et 14h. Les 7 mai et 11 juin à 11h.

Accompagné d’une médiatrice, les visiteurs sont invités à découvrir ce que le sel avait de précieux avant de devenir abondant. Aujourd’hui produit banalisé et innocemment rangé dans nos placards, cet « or blanc » a traversé les siècles, les frontières et façonné les paysages de la Franche-Comté. Au travers d’objets et d’histoires insolites, le Musée comtois propose de retracer son épopée lors de visites guidées !

Lieu : Musée comtois

Durée : 30 min / Adultes / Gratuit avec le billet d’entrée ou abonnement Citadelle / Réservation en ligne www.citadelle.com ou le jour-même en billetterie.

La Citadelle vue par Victor Hugo

Les 12, 19 avril à 15h. Les mercredis du 19 juillet au 31 août à 14h30 sauf le 16 août.

Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2008, la Citadelle se veut ambassadrice des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO : la transmission du patrimoine, la préservation de la biodiversité, le dialogue des cultures et l’éveil des consciences pour construire la paix. Victor Hugo en personne vous accompagnera pour découvrir ces valeurs qu’il a lui-même pu défendre à son époque. Ainsi, le visiteur apprend du passé, pour comprendre aujourd’hui et agir demain.

Lieu : ensemble du site

Durée : 1 h / Tout public / 6,30€ adulte, 4,20€ enfant (8-17 ans) /Réservation en ligne www.citadelle.com ou le jour-même en billetterie.

Sur les traces de Vauban

Les 9, 16 et 23 avril à 15h. Les 18 et 19 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet et 10 septembre à 15h. Du 8 juillet au 31 août à 14h30.

L’illustre ingénieur militaire vous dévoile les secrets de l’enceinte et vous fait partager ses

connaissances et sa passion sur l’histoire et l’architecture de la Citadelle.

Lieu : ensemble du site

Durée : 1 h / Tout public / 6,30€ adulte, 4,20€ enfant (8-17 ans) / Réservation en ligne www.citadelle.com ou le jour-même en billetterie.

Animations et ateliers :

Qu’est-ce qui cloche ?

Tous les jours du 8 au 23 avril à 14 h 30

Nos médiateurs scientifiques accueilleront les participants à la Petite Ferme pour aborder l’Histoire de la domestication. Pour quelles raisons la poule pond-elle plus de 200 œufs par an ? Pourquoi les lapins béliers ont-ils les oreilles qui tombent ? L'occasion de questionner notre rapport aux animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages.

Lieu : la Petite Ferme

Durée 45 min / À partir de 7 ans / gratuit avec le billet d’entrée ou abonnement Citadelle / Pas de réservation.

Jeu de stratégie "O'Vauban"

Tous les jours du 8 au 23 avril à 16 h sauf les mercredis et dimanches.

Jeu de stratégie grandeur nature où les enfants prennent le rôle, soit de défenseur de la citadelle, soit d’attaquant. Qui des hallebardiers ou des spadassins remportera la victoire ?

Lieu : au pied de la Guérite de la Reine.

Durée : 50 min / À partir de 7 ans / Gratuit avec le billet d’entrée ou abonnement Citadelle / Pas de réservation.

Atelier "masque et danse"

Tous les jours du 8 au 23 avril à 14 h 30 sauf les dimanches et les mercredis.

Après avoir fabriqué son propre masque inspiré de ceux des bals masqués organisés par le Roi-Soleil, le public est invité à s’initier à l’une des danses pratiquées à la cour du Roi Soleil !

Lieu : salle pédagogique à côté de la chambrée.

Durée : 1 h / À partir de 6 ans / Gratuit avec le billet d'entrée ou abonnement Citadelle / Inscription en billetterie le jour même.

Escape Game

Du 8 au 23 avril à 13h30 / 15h30 / 17h30 et 20h. Jusqu’au 1er octobre

En immersion dans une pièce à l’atmosphère mystérieuse, les participants devront aiguiser leurs sens et leurs neurones pour relever le défi en une heure maximum, sinon c’est perdu !

Lieu : cave du Front royal

Durée : 1 h / À partir de 6 ans / 20€ (6 pax), 22€ (5 pax), 24€ (4 pax), 26€ (3 pax) ; enfants (6-11 ans) gratuit ; abonnés 18€ / Inscription sur www.citadelle.com.

Cet été à la Citadelle

La programmation des concerts d’été est en cours mais la direction promet d’ores et déjà « des genres musicaux éclectiques » venue de la scène « locale, nationale et internationale ». Ils auront lieu dans le Parc Saint-Étienne du 6 au 8 juillet 2023.

Le programme du cinéma plein air est lui en revanche déjà connu. Chaque mardi soir dès 20h30 dans la cour du parc Saint-Etienne du 11 juillet au 29 août, sera l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir, l’un des huit films tout public proposés au tarif de 5€.

11 juillet : Retour vers le futur

18 juillet : OSS 117, Rio ne répond plus

25 juillet : La guerre des boutons (1962)

1er août : La grande vadrouille

8 août : Vaillant, le pigeon de combat

15 août : Jojo rabbit

22 août : Indigènes

29 août : L’armée du crime

Le retour des apéros insolites

Les jeudis du 27 juillet au 31 août à 19h30, la Citadelle propose des apéritifs dinatoires de 2 à 10 convives, dans un espace privatisé de la Citadelle.

Des nouveautés

Visite "La Citadelle au coucher du soleil"

Les vendredis 21 et 28 juillet à 21h. 4 et 11 août à 20h.

Sous les derniers rayons du soleil, profitez d’un parcours depuis les hauteurs de la Citadelle pour une découverte exceptionnelle de l’architecture et de l’histoire de la forteresse.

Tout public - 7€40 adulte / 5€30 enfants (8-17 ans).

Soirées photo

Les 14 juillet et 20 août, de 20h à 23 h.

Amateurs de photographie, débutants ou avertis, immortalisez la Citadelle au coucher du soleil à la tombée de la nuit. De la terrasse située au premier front jusqu’en haut des remparts, en passant par la cour principale et la Tour de la Reine, vous profiterez des meilleurs points de vue sur la Citadelle, la ville, le Doubs et les collines environnantes, dans la belle lumière du crépuscule et de "l’heure bleue".

Ouverture du nouveau Musée de la résistance, le 8 septembre 2023

Dernier temps fort de la saison, la réouverture du Musée de la résistance et de la déportation est prévue le vendredi 8 septembre 2023. Au bout d’un chantier de 18 mois, le nouveau musée sera dévoilé dans une nouvelle version "complètement repensée, renouvelée, plus proche des préoccupations d’aujourd’hui".

Le directeur Alexandre Arnodo a fait savoir que la Citadelle était d’ores et déjà très fière de pouvoir disposer d’un "objet qui est rempli de sens, qui contribue aux valeurs Unesco au titre de la citoyenneté de l’éducation et de la culture". "Ce musée et ce qu’il raconte va avoir une grosse résonance" a promis François Bousso qui n’a pas dissimulé son impatience grandissante : "on a très très hâte". Nous aussi !