La Galerie Contemporaine, magasin historique de Besançon, change de propriétaire

Depuis seulement quelques jours, la Galerie Contemporaine, magasin historique de Besançon situé 88 rue des Granges, a changé de propriétaire. Et c’est Jean-Pierre Climent, déjà à la tête d’une boutique spécialisée qui porte son nom rue de la Mouillère, qui vient d’en reprendre les rênes.

« Élégante, chic et raffinée ! » C’est ainsi que Jean-Pierre Climent perçoit la Galerie Contemporaine, située 88 rue des Granges à Besançon, qu’il vient tout juste de reprendre.

Originaire de Saône et anciennement à la tête de Climent Carrelage, ce nouveau propriétaire est toutefois bien connu des bisontins. Également installé au 5 rue de la Mouillère, il propose déjà du mobilier contemporain, des cuisines et de la décoration dans son magasin : Climent Mobilier. Une ligne directrice que devrait suivre la Galerie Contemporaine.

Car ce qui parle à Jean-Pierre Climent, ce sont les ambiances. « Nous sommes capables de faire des projets d’architecture d’intérieur. C’est ce que je souhaite insuffler à ce magasin historique, un peu mythique, de Besançon. » Et pour ce qui est des produits, la galerie collabore avec quatre marques emblématiques : Cassina, Knoll, USM et Vitra. « Tous les grands designers travaillent avec eux. L’objectif, dans les prochains mois, c'est d’agrandir et d’élargir la gamme » explique t-il.

Sur-mesure et savoir-faire : « Nos clients construisent leurs meubles »

Les meubles vendus par Jean-Pierre Climent se veulent « à l’opposée du produit jetable, loin de la folie de la consommation. Nous misons sur la durée et donc sur la qualité. Nos meubles peuvent paraître chers, mais c’est parce qu’ils sont coûteux. La production est européenne, il y a un savoir-faire important et, surtout, il s’agit de sur-mesure presque 100 % du temps. Nos clients construisent leurs meubles. »

Par ailleurs, les produits vendus à la Galerie Contemporaine, comme au magasin de la rue de la Mouillère, sont couverts par un SAV "personnalisé et de qualité".

Fidéliser la clientèle et créer du lien

Pour Jean-Pierre Climent, il faut être sérieux en toutes circonstances avec les clients : « On est un magasin spécialisé. Ici, on fait les choses biens. » Pour lui, le sur-mesure s'applique également aux échanges avec les acheteurs, concernant leurs attentes et leurs besoins.

« Nous avons des clients fidèles depuis des années, parfois même depuis 25 ans ! Nos meubles sont conçus pour résister dans le temps. Ils sont identifiables. Forcément, on rentre un peu dans l'intimité des gens, on crée des liens. Désormais, ce sont les enfants des acheteurs originels qui viennent nous voir ! » - Jean-Pierre Climent

Les clients peuvent donc se rassurer, le mot d’ordre de la boutique reste toujours le même : « Représenter dignement ces prestigieuses marques, et proposer des prestations à la hauteur. » C’est sur cette voie, en tout cas, que Jean-Pierre Climent souhaite poursuivre son engagement.