La LPO invite à recenser les passages de cigognes en Franche-Comté

Postées sur les toits, les lampadaires, les grands cèdres ou encore en nombre dans les champs, les cigognes s’observent dans le ciel ou sur leurs dortoirs et spots de nourrissage, le matin ou le soir.

En France, la migration postnuptiale (après la reproduction) débute à la fin du mois de juillet et se prolonge jusqu'au début du mois d’octobre précise la LPO qui ajoute que le passage est assez étalé avec des pics identifiés entre le 15 août et le 15 septembre. La bonne dynamique démographique de l'espèce implique des passages plus importants dans les principales voies migratoires, dont notre territoire fait partie. Les cigognes rejoignent ainsi l'Afrique sub-saharienne, l'Afrique du Nord, l'Espagne, voire même à présent, le sud de la France pour leur hivernage.

En 2021, 417 couples nicheurs ont été recensés en Bourgogne-Franche-Comté et l’enquête européenne réalisée au printemps 2024 va pouvoir actualiser les chiffres.

En cas d’observation de passage de cigognes, l’association invite à rejoindre le réseau d’observateurs de la LPO Bourgogne-Franche-Comté en signalant les groupes tout en restant à bonne distance des individus afin de ne pas les déranger. La phase de migration "représente des centaines voire milliers de kilomètres à parcourir pour les cigognes blanches". Chaque envol non utile "implique une dépense énergétique importante" insiste la LPO, "priorité donc à la tranquillité !" rappelle-t-elle.

Pour partager des témoignages spontanés d'observation, la démarche est simple. Il suffit, au choix, de :