La Maison Bernard Loiseau célèbre ses 50 ans avec deux livres...

En 2025, la Maison Bernard Loiseau fêtera son cinquantenaire. Pour marquer cet anniversaire, deux publications sont parues en octobre : un beau livre consacré à l’héritage gastronomique du chef de Saulieu, et un cahier jeunesse pour initier les plus jeunes aux plaisirs du goût.

Bérangère et Blanche Loiseau, filles du chef disparu et aujourd’hui à la tête du Relais Bernard Loiseau, se réjouissent de "conjuguer ainsi au présent l’héritage gastronomique transmis par leur père Bernard Loiseau, aux côtés de leur mère Dominique".

Le beau livre Le Goût, Le Goût, Le Goût propose de revenir sur l’œuvre gastronomique du chef et sur un art de vivre à la française depuis 50 ans. L’ouvrage met en lumière le style Loiseau, toujours vivace sous la direction du chef Louis-Philippe Vigilant. Fidèle aux principes du fondateur, ce dernier perpétue une cuisine « pariant sur l’authenticité du goût, les techniques innovantes comme le déglaçage à l’eau, l’importance des légumes ou la défense des terroirs et de ses producteurs ».

Le livre, richement illustré, rassemble quarante recettes emblématiques et inédites. Il est préfacé par Philippe Labro et inclut un témoignage du chef Guy Savoy. Le journaliste et auteur Jean-Paul Frétillet signe les textes et prend le temps d’expliquer les caractéristiques et les spécificités d’un registre si emblématique de l’âge d’or de la nouvelle cuisine.

Ancien lauréat du Grand Prix du journalisme agricole, Jean-Paul Frétillet a collaboré avec de nombreux médias culinaires, de Régal à Gault & Millau, et travaillé auprès de Jean-Pierre Coffe dans l’émission Ça se bouffe pas, ça se mange sur France Inter.

Un cahier jeunesse pour éveiller les sens

En parallèle, un cahier d’activités pour enfants intitulé Comme un grand chef invite les plus jeunes à découvrir les coulisses d’un grand restaurant. Ce livre propose des textes informatifs, des jeux variés et des citations de Bernard Loiseau telles que : "Vive la cuisine ! Vive le bon goût français !"

L’ouvrage, écrit par Caroline Laffon et illustré par Stéphanie Rubini, permet aux enfants de comprendre le quotidien d’un chef : "De quand date le premier grand restaurant ? Comment devient-on chef ? Comment invente-t-on une nouvelle recette ?"

Selon le communiqué de la Maison, ce projet "mettra en éveil ses sens pour s’éduquer au goût sans rester sur sa faim". Il s’inscrit dans un partenariat inédit avec la Maison Bernard Loiseau à Saulieu, qui met à disposition ses ressources et son histoire.

Deux auteures reconnues de l’édition jeunesse

Caroline Laffon, autrice d’une trentaine d’ouvrages pour la jeunesse (Actes Sud, La Martinière Jeunesse, Glénat Jeunesse), explore dans ce projet "le monde merveilleux et fantasmé de la gastronomie". Quant à Stéphanie Rubini, illustratrice et autrice de bandes dessinées (Rouge Tagada, Si chères à mon cœur), elle signe des dessins qui plongent les enfants dans l’univers d’une brigade de cuisine.