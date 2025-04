La miss Franche-Comté 2022 Marion Navarro remporte Pékin Express

En binôme avec la miss Alsace 2021 et deuxième dauphine de miss France 2022, Cécile Wolforme, la miss Franche-Comté 2022 et deuxième dauphine de miss France 2023 Marion Navarro, a remporté la finale de Pékin Express le 5 avril dernier et tournée cette année à Johannesburg en Afrique du Sud.