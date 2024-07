La réouverture du site du Malsaucy devra encore attendre...

D'après le Département, "la météo capricieuse, alternant entre orages et chaleur" a nécessité des analyses d'eau "par prévention sur le site du Malsaucy". Celles-ci ayant révélé la présence de cyanobactéries, l'agence régionale de santé (ARS) et la préfecture du Territoire de Belfort ont pris la décision de "suspendre les activités nautiques et la baignade" sur la base de loisirs et la base nautique. Il est également recommandé de ne pas laisser les animaux boire l'eau et se baigner dans l'étang.

Le Département assure que des analyses seront réalisées régulièrement afin de permettre une baignade dès que la qualité de l'eau le permettra de nouveau.

Un programme estival riche en animations

Dès que possible et jusqu’au 15 septembre 2024, les vacanciers pourront alors retourner sur la plage et profiter du site du Malsaucy. Pour l’occasion un programme estival a été concocté par les équipes du Département pour permettre au public de profiter de plusieurs activités.

Les visiteurs pourront partir à la découverte des activités sportives de la base nautique, se prélasser sur la plage et se laisser transporter par la magie des spectacles, concerts et projections en plein-air ou encore se ressourcer à la Maison départementale de l’environnement.

La programmation complète de l’été est à retrouver directement en ligne : https://www.territoiredebelfort.fr/lete-au-malsaucy

Après un programme estival riche et varié, celui-ci s’achèvera le 15 septembre avec la traditionnelle « Rando des terroirs ».