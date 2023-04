La société franc-comtoise Reboul célèbre ses 20 ans d’histoire au parc Lafayette à Besançon

Fondée en 1969 par Jeannine et Jean Reboul, la société s'est spécialisée dans la vente de composants électroniques, d’automatisme et de pneumatique à Besançon.

1966, le début d'une passion

Jean est ce que l'on appelle un radioamateur, autrement dit, passionné de communications par ondes hertziennes, ayant obtenu des autorisations officielles pour communiquer avec le monde entier. Le radioamateur peut être, encore et surtout aujourd’hui, réquisitionné par les autorités préfectorales en cas de catastrophes ou d’événements majeurs. Son rôle : construire sa propre station radio, émission, réception, et antenne. Les composants électroniques nécessaires à la pratique de cette activité se trouvent difficilement : seuls quelques magasins en France commercialisent ce matériel.

"Un radioamateur au service des amateurs radio"

Jeannine et Jean Reboul ont alors l’idée de créer un magasin spécialisé à Besançon. Avec de modestes moyens, ils ouvrent un premier commerce au 34 rue d’Arènes : "J.Reboul". Pour se faire connaître, ils distribuent eux-mêmes des flyers à Besançon et alentours. Leur slogan : "Un radioamateur au service des amateurs radio". Jean travaille au Comptoir électrique bisontin pour financer le projet tandis que Jeannine, assistée de jeunes collaboratrices, gère le magasin.

Un repère de bricoleurs passionnés

Les débuts de l’entreprise se font essentiellement avec des femmes. Dans la boutique, les bisontins trouvent des composants électroniques, mais aussi du matériel radio déclassé de l’armée et de la gendarmerie. En parallèle de l’activité radiophonique "J.Reboul" devient un repère de bricoleurs passionnés. Progressivement, les professionnels à leur tour viennent y chercher les composants nécessaires à la production et à la maintenance des industries locales. Puis ce sont les enseignants qui viennent s’approvisionner dans la boutique familiale.

Voir plus grand... au parc Lafayette

En 1981, l’explosion de la demande oblige le jeune couple d’entrepreneurs à voir plus grand : ils décident d’ouvrir un second établissement dédié aux professionnels dans la zone industrielle de Trépillot. Trois ans plus tard, le magasin rue d’Arènes devient lui aussi trop petit, ce qui les emmènent place du Marché, cœur de la Boucle. Face au succès de l’entreprise, la famille Reboul et leurs collaborateurs décident de s'installer au parc Lafayette en 2003.

Et aujourd'hui ?

L'entreprise poursuit son évolution et se diversifie. Aujourd’hui, J. Reboul reste avant tout un magasin ouvert aux particuliers. À l'intérieur, une variété d'articles : piles et batteries, gamme d’éclairage led, lampes torches et frontales, matériel de mesure électrique et de soudure, outillage spécialisé, kits éducatifs électroniques... L'entreprise fournit un service commercial aux professionnels de la région : assistance technique en automatisme, pneumatique, mesure électronique etc. Enseigne familiale certifiée, elle compte une quinzaine de collaborateurs, dont certains possèdent plus de 30 ans d’ancienneté. Ici, plusieurs générations cohabitent, de jeunes alternants d'écoles de commerce sont formés et l'histoire Reboul continue de s'écrire...

Infos pratiques :