La vaccination contre les papillomavirus humains et méningites en collège est encore possible durant quelques jours

Les parents de collégiens de Bourgogne-Franche-Comté bénéficiaires de la campagne de vaccination contre les papillomavirus humains et les méningites peuvent déposer leurs autorisations sur une plateforme dématérialisée jusqu’au 25 janvier 2026.

La troisième campagne de vaccination organisée dans les collèges de la région est en cours. L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec les rectorats de Dijon et de Besançon, informe les familles que la plateforme de dépôt des autorisations parentales dématérialisées, initialement prévue pour fermer le 31 décembre 2025, restera accessible jusqu’au dimanche 25 janvier inclus.

Classes de 5 e , 4e , 3e

Depuis début novembre, les parents des élèves de 5e, 4e et 3e scolarisés dans les collèges publics et privés sous contrat de Bourgogne-Franche-Comté ont été informés, par l’intermédiaire des chefs d’établissements

"Les vaccinations concernent les papillomavirus humains (HPV), responsables de nombreux cancers évitables et les infections invasives à méningocoques ACWY, pouvant entraîner des méningites et septicémies graves", explique l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.

La plateforme d’autorisations est accessible via les sites vaccination-collegebourgognefranchecomte.fr et colleges.campagnedevaccination.fr