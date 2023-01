Il y a 13 ans, Tahar Rahim avait reçu deux César, l’un du Meilleur espoir masculin, l’autre du Meilleur acteur pour sa performance dans Un prophète de Jacques Audiard, son premier grand rôle au cinéma.

Depuis, l’acteur né à Belfort le 4 juillet 1981 a enchaîné des premiers rôles à l’international comme dans Désigné coupable (The Mauritanian) réalisé par Kevin Macdonald ou encore dans la série The Serpent de Richard Warlow et Toby Finlay pour lesquels il a été nommé aux Golden Globes et au BAFTA.