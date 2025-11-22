Samedi 22 Novembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

L’ARS de Bourgogne Franche-Comté déploie bientôt le réseau "France Santé"

Publié le 22/11/2025 - 14:02
Afin de garantir l’accessibilité à un médecin ou une infirmière, l’agence régionale de la santé de Bourgogne Franche-Comté déploie le réseau France santé lancé par le gouvernement. Objectif ? couvrir progressivement l’ensemble du territoire national d’ici l’été 2026.

Il s’agit de donner accès à tous les Français un accès aux soins à moins de 30 minutes de chez eux, et un rendez-vous médical sous 48 heures. D’ici la fin de l’année, une première vague de structures de santé sera labellisée "France santé" dans chaque département de Bourgogne-Franche-Comté.

Maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de santé, cabinets de groupe…Le travail de recensement des structures éligibles, et de labellisation, est mené dans chaque département par les directions territoriales de l’Agence Régionale de Santé et les préfectures, en lien avec l’Assurance maladie, les collectivités, les professionnels de santé.

Quatre critères principaux sont notamment pris en compte pour obtenir une labellisation France Santé :

  • La présence garantie dans la structure d’un médecin et d’une infirmière ;
  • Des consultations sans dépassement d’honoraires (secteur 1) ;
  • Une ouverture au moins 5 jours par semaine ;
  • La participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins (SAS).

Dans un second temps, la labellisation s’accompagnera de financements pour développer des actions pour améliorer l’accès à la santé sur le territoire : prévention, accompagnement et orientation des personnes dans le système de santé, avis de spécialistes par la téléexpertise, etc. Cette initiative complète les autres actions du pacte de lutte contre les déserts médicaux.

Publié le 22 novembre à 14h02 par Hélène L.
