L’artiste explosif Roman Signer à découvrir jusqu’au 25 septembre au Frac Franche-Comté !

PUBLI-INFO • Roman Signer, plasticien suisse, relie ses pinceaux à des bâtons d’explosifs pour proposer un art, loin d’être chaotique ou guerrier, pour réaliser des mouvements et des formes. Au Frac Franche-Comté, le visiteur est invité à découvrir des vidéos et des oeuvres inédites dans l’exposition Tombé du ciel…

La nouvelle exposition du Frac Franche-Comté est consacrée à Roman Signer. Né en Suisse en 1938, sur un continent européen en proie aux fureurs d’une guerre qui l’a profondément marqué, l’artiste est mondialement connu pour ses actions au cours desquelles il utilise des explosifs, mais aussi des phénomènes naturels comme la force du vent ou de l’eau, pour réaliser des « microspectacles ou non-événements » : des instants furtifs et néanmoins magiques de déflagrations, de chutes ou d’envols qu’il s’attache à saisir par la photographie ou la vidéo et auxquels il donne un prolongement sous forme de sculptures et d’installations.

L’ensemble participe d’une œuvre que l’artiste qualifie de « sculpture du temps ». Autour de quelques œuvres antérieures à 2020, notamment Klavier (2010) entrée récemment dans les collections du Frac ou des vidéos d’actions qui retracent le parcours de l’artiste, l’exposition Tombé du ciel rassemble de nombreuses œuvres inédites qui relèvent d’un processus aboutissant à la transformation de matériaux pauvres et de la collision d’objets du quotidien (bidons, parapluies, tables, kayaks, chapeaux, véhicules...) : des propositions qui font dériver la sculpture vers le champ de l’expérimentation et de ses corollaires – l’aléatoire, l’accident, le danger, la catastrophe... Les œuvres qui composent ainsi l’exposition suggèrent ou mettent en œuvre le mouvement. Elles évoquent les prémisses, l’attente et les résultantes d’un processus dynamique qui semble parfois braver les lois de la physique.

Quelque chose est arrivé, arrive ou va survenir au cœur de ces œuvres s’inscrivant dans des narrations improbables et absurdes, défiant tout autant notre société du spectacle que notre monde marqué par l’idéologie du progrès et la recherche outrancière de performance. L’exposition rend ainsi hommage à un artiste dont l’œuvre a renouvelé la tradition de la performance et profondément marqué toute une génération d’artistes tels Fischli et Weiss ou Erwin Wurm, et qui n’a eu de cesse, depuis le début des années 1970, d’interroger la sculpture à l’aune du temps.

Finissage de l’exposition Roman Signer, Tombé du ciel

Dimanche 25 septembre, de 14h à 19h

À l’occasion de la dernière journée d’ouverture de Tombé du ciel, le Frac vous propos une traversée de l’exposition avec la commissaire et directrice du Frac Sylvie Zavatta, un concert de Carlos Hidalgo qui interprètera S.O.S Variations, une composition pour Trois sculptures de Roman Signer avec la percussionniste Lucia Carro Veiga, ainsi qu’une action exceptionnelle de Roman Signer.

