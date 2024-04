L’Atami, un restaurant de cuisine géorgienne unique à Besançon

Arrivée en France avec sa famille à l’âge de 4 ans, Diana a récemment eu envie de changer de vie et de quitter son ancien métier de coiffeuse pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et familiale. La jeune femme âgée de 28 ans vient d’ouvrir un restaurant traditionnel de cuisine géorgienne avec sa tante et son père.

"Rester en famille" c’était le premier critère de Diana pour ouvrir ce restaurant. Une affaire familiale donc, qui répond selon elle à un besoin évident. "Il n’y avait pas du tout ce type de restaurant alors que la communauté géorgienne est pourtant présente à Besançon, tout comme les gens de l’Est qui connaissent bien nos plats" nous a-t-elle expliqué.

Ces plats parlons-en justement. Diana a tenté de nous expliquer ce que cette cuisine "méconnue dans le coin" avait de particulier. Selon la gérante il s’agit "d’une cuisine à part, généreuse et raffinée" travaillée avec "des épices de chez nous. C’est donc assaisonné mais pas piquant".

Les plats sont entièrement confectionnés "avec des produits frais" et "faits maison" par sa tante en cuisine "qui a l’habitude des grandes tablées" selon Diana. Information confirmée par la cheffe qui nous a indiqué cuisiner "depuis toute sa (ma) vie". D’après elle, la cuisine géorgienne comprend beaucoup de plats à base "de noix, de légumes, de viande, de haricots rouges etc" et surtout des épices "que l’on ne trouve pas en France" nous précise Diana. Le suneli (épice géorgienne) vient donc directement de Géorgie, tout comme le vin. "Il n’y aura que du vin géorgien", rien de plus normal, pour un pays qui représente "le berceau du vin" comme nous le rappelle la gérante.

Une cuisine de partage

Quant à la dégustation, Diana recommande de déguster les plats "comme en Géorgie" c’est-à-dire en "posant tout sur la table et en partageant plusieurs plats". Mais pour ne pas effrayer les clients, le restaurant propose les traditionnelles formules : entrée, plat, dessert. On retrouve d’ailleurs des plats typiquement géorgiens comme les khinkali, ces gros raviolis farcis ou encore un gâteau au miel et un autre baptisé Napoléon. À la belle saison, l’Atami proposera également des grillades grâce à l’installation d’un barbecue spécial en extérieur.

Après plus de trois mois de travaux réalisés en famille eux-aussi, le restaurant a effectué son premier service le jeudi 28 mars 2024. La décoration a été réalisée par Diana et plonge directement le client dans une ambiance traditionnelle géorgienne que la gérante a voulu "pas trop chargée et à la fois beau et chic". La musique, traditionnelle elle aussi, amène à parfaire l’immersion dans cette contrée de l’Est.

L’établissement possède 28 places assises à l’intérieur ainsi qu’une trentaine en extérieur grâce à la présence de ses deux terrasses et sera ouvert dans un premier temps du mercredi au dimanche midi et soir.

L’Atami