Marie-Guite Dufay quitte la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté

Dans un message envoyé aux agents de la région, l'élue de 76 ans exprime sa confiance dans sa majorité (une coalition de plusieurs partis de gauche et écologistes) pour "poursuivre le travail avec coeur et efficacité au service de nos territoires et des habitants de notre région".

Deux candidats socialistes semblent les mieux placés pour lui succéder, Jérôme Durain, actuel chef du groupe majoritaire à la région et sénateur de Saône-et-Loire, et Nicolas Soret, vice-président de la région en charge des finances. Le successeur de Mme Dufay sera désigné début juillet.

Retour sur la carrière de Marie-Guite Dufay

Marie-Guite Dufay a fait ses premiers pas en politique en 1989 en tant que conseillère municipale non encartée de Besançon, puis a adhéré au PS en 1993. En 2001, elle est devenue adjointe à la mairie socialiste. Elle devient la première femme à occuper le poste de vice-présidente de la région Franche-Comté en 2004 et succède à Raymond Forni (PS) après son décès en 2008. En 2010, elle est élue présidente de région et prône la fusion avec la Bourgogne.

Lors de la fusion des grandes régions elle conserve la tête de la nouvelle entité Bourgogne-Franche-Comté. Elle est réélue en 2021, à la tête d'une alliance avec les communistes et EELV.

La Bourgogne-Franche-Comté est la cinquième plus grande région de France métropolitaine (47.784 km2). Elle compte près de 2,8 millions d'habitants et huit départements (Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne).

(Source AFP)