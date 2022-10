Le Bisontin Alfred Massaï sort son quatrième album Nonchalant

Les chansons d'Alfred Massaï, de son vrai nom Frédéric Aubry, invitent à une réflexion engagée sur le monde, à travers des textes où il n'a de cesse de chercher une harmonie de son et de sens. Suite à un premier album intitulé Tous dans le même caddie" sorti en 2012, puis un second en 2015, baptisé Exorcistes de style dont les 14 titres sont entièrement consacrés à des histoires d'exil et de réfugiés, le chanteur sort Monstres en 2018 avant ce tout nouvel opus.

Ancré dans cette nouvelle génération, Alfred Massaï vient nourrir la nouvelle scène française hybride, empreinte de littérature, de poésie. Revendicatifs, entraînants, voire même obsédants, les titres du musicien bisontin viennent flirter avec la peinture. Aujourd'hui, Alfred Massaï nous présente un album de 15 titres intitulé Nonchalant.

Un album personnel

Alfred Massaï invite dans ce 4e opus à se recentrer sur soi. Comme une invitation à ralentir, se détacher un peu de cette marche infernale du monde et prendre le taureau par les cornes, Nonchalant est aussi un album personnel. Dans la continuité de son style peu conventionnel, on retrouve ici une écriture poétique et intime, traversant comme un fil des univers musicaux métissés avec audace et inspiration.

Toujours dans une veine hip-hop qui vient de ses premières influences, la pop française d'Alfred Massaï a différentes couleurs et différents groove à découvrir au gré des 15 titres qu'il nous offre aujourd'hui. S'y mélangent des souvenirs intimes, familiaux aux constats sur le monde qui l'entoure. Nonchalant mêle Hip-Hop (J'fais d'la chanson), chanson française avec une forte empreinte électro à quelques surprises (Ça sent la neige, un joyeux cadavre exquis en duo avec la chanteuse Léopoldine HH), tout en laissant la part belle à la batterie, aux cuivres, aux cordes, aux arrangements bien relevés.

Sorti sous son propre label Madiba Dharma qui a vu le jour cette année, Nonchalant est à retrouver sur toutes les plateformes dès le 7 octobre 2022.

(Communiqué)