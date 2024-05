Le Colomb’in rock, un festival 100% tributes qui n’en finit pas de grandir

Après une année 2023 de tous les records où le festival a vu sa fréquentation doublée (18.000 spectateurs), le Colomb’in rock revient cette année pour une 12e édition 100% tributes. Muse, Michael Jackson, Téléphone, Pink Floyd ou encore Johnny… ils seront tous présents ou presque les 13 et 14 août 2024 à Colombe-lès-Vesoul grâce à des groupes hommages venus interpréter les chansons d’artistes les plus légendaires.

Emmanuel Caillet est le président de l’association Cercle d’animation et de loisirs de Colombes-lès-Vesoul (CALC) qui organise chaque année le Colomb’in rock. Un festival devenu, depuis 2022, 100% tributes c’est-à-dire, qui n’accueille que des groupes ou interprètes de reprises rendant hommage à des groupes ou artistes existants ou ayant disparu. "Si la ressemblance physique est parfois encouragée, elle n’est en rien nécessaire au succès du groupe et la plupart des tributes bands privilégient la qualité musicale au mimétisme. Pour nous, il est important que les groupes qui viennent au Colomb'in Rock soient le plus proche musicalement" nous a confié Emmanuel Caillet au sujet de la programmation du festival.

Vers un nouveau record en 2024 ?

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le public apprécie ce format particulier puisque les soirs de festival, la paisible commune de Colombe-lès-Vesoul voit sa population habituelle de 480 âmes passer à 8.000 le temps d’une soirée. "Depuis plus de 10 ans, le festival n’a cessé de se développer" nous explique Emmanuel Caillet, "historiquement sur la place du village, il rassemblait 500 personnes. Le succès croissant nous a obligé à le déplacer sur le stade de foot afin de profiter au mieux des infrastructures". Un succès qui n’en finit d’ailleurs pas de grandir : "en 2016, la fréquentation est passée à 1.700 personnes pour dépasser les 6.000 personnes en 2019 puis 9.800 personnes sur 2 jours en 2022 et 18.000 personnes en 2023 pour devenir l’un des plus grands festivals tributes de France".

Mais plutôt que de chercher à prendre toujours plus d’ampleur, l’équipe du festival souhaite avant tout "consolider notre organisation en ciblant 10.000 personnes par soir". Soit quelque 20.000 spectateurs en deux jours tout de même… Pour assurer un tel succès, le festival peut compter sur une équipe de 160 bénévoles afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.

Et pour cette édition 2024, le public pourra venir assister aux concerts des tributes de Johnny Hallyday, Michael Jackson et Pink Floyd le mardi 13 août et de Téléphone, Muse et Linkin Park le mercredi 14 août. Depuis 2023, le Colomb’in rock met également en lumière des groupes locaux. Cette année le festival donnera de la lisibilité entre deux concerts à Marsha-V et Mamadjo.

Un tarif prévente remboursé en consommation

Le tarif volontairement bas a été fixé "afin d’offrir à un large public le plaisir de partager une soirée musicale en famille" nous explique l'organisateur qui précise "depuis la première édition en 2011, le Colomb’in Rock festival se veut accessible à tous" nous explique Emmanuel Caillet. "Cette année, nous souhaitons favoriser les préventes", celles-ci au tarif de 5€ sont immédiatement remboursées en jetons de deux consommations. Un tarif minime qui n’influe apparemment pas sur la rentabilité économique du festival : "notre objectif est d'équilibrer le budget en favorisant la consommation" nous indique l’organisateur. "Nous faisons le pari que si les festivaliers consomment aux buvettes et restaurations, alors nous équilibrons le budget". Un pari risqué quand on sait que le budget du festival est partagé à 30% par des partenariats privé/public et 70% de recettes de buvette et restauration… mais qui au vu du succès du festival semble plutôt réussi.