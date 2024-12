Le Doubs et le Jura en vigilance jaune pour "pluie et inondation" ce jeudi

Météo France a placé ce mercredi 18 décembre 2024, les départements du Doubs et du Jura en vigilance jaune "pluie-inondation" à compter de jeudi 19 décembre 6h00.

Un premier passage pluvieux se mettra en place en tout début de journée sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Les précipitations associées sont parfois modérées mais un second passage plus marqué devrait ensuite traverser toute la zone de défense d’ouest en est à partir de la fin de matinée prévient Météo France. Il devrait s’accompagner de fortes pluies et sur le Jura d’un net renforcement du vent de secteur sud-ouest : 70 à 80 km/h en rafales possibles en plaine.

Concernant les cumuls de précipitations sur la journée, entre 15 et 30 mm sont attendus de la Franche-Comté aux Vosges, avec des pointes à 40 mm sur le relief du Jura. À noter que ces cumuls devraient tomber parfois en moins de 12 heures.

La vigilance est maintenue pour toute la journée du 19 décembre et au moins une partie de la nuit.