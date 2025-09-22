Le drapeau palestinien sera une nouvelle fois hissé ce soir à Besançon

Plusieurs maires ont commencé à hisser lundi 22 septembre 2025 le drapeau palestinien au fronton de leur hôtel de ville, en même temps que la France doit reconnaître ce nouvel Etat, faisant fi des mises en garde du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. À Besançon, il sera hissé à 21h30 sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

Le drapeau sera hissé "au moment de la prise de parole du président de la République française Emmanuel Macron", prévient la Ville de Besançon. Pour rappel, ce soir, le président de la République annoncera à l'ONU la reconnaissance de l'État de Palestine.

Bruno Retailleau a donné consigne aux préfets de faire respecter un "principe de neutralité des services publics". "L'Etat non seulement ne demande pas le pavoisement, mais demande le non-pavoisement", a insisté samedi le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Hugues Moutouh. Invité lundi matin de TF1, Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, a de son côté qualifié ces débats de "polémiques futiles".

"C'est un jour historique pour la paix et je ne souhaite pas (...) qu'il puisse être instrumentalisé aux fins de polémiques politiciennes, aux fins de nous diviser dans un moment où, plus que jamais, nous avons besoin d'être unis pour être fort", a-t-il ajouté.

(maCommune.info avec AFP)