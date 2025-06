Un drapeau de la Palestine hissé ce lundi place des Droits de l'Homme à Besançon

Comme elle l’avait déjà fait pour l’Ukraine, la Ville de Besançon a fait savoir qu’elle installerait un drapeau Palestinien en signe de solidarité avec le peuple palestinien ce lundi 23 juin à 19h.

Sur sa page Facebook, l’adjoint à la maire de Besançon en charge des quartiers populaires Orchamps - Palente - Clairs-Soleils - Vareilles Hasni Alem a salué un geste "fort et symbolique" et "porteur d’espoir et d’engagement" qui s’inscrit "dans la continuité des luttes pour la dignité et la justice, ici comme ailleurs".