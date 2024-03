Le Festi’Neuch dévoile tous les artistes de son édition 2024

FestiI'Neuch - Neuchâtel Openair lève le voile mercredi 6 mars 2024 sur l'intégralité de la programmation de l'édition 2024 avec notamment French 79, Meryl, BCUC, 47Soul, Chocolate Remix et SIM'S. Du 13 au 16 juin 2024, les Jeunes-Rives accueilleront également Bigflo & Oli, Etienne Daho, Phoenix, Charlotte Cardin, Zaho de Sagazan, The Blaze ou encore Eddy de Pretto, déjà annoncés en décembre.

Jeudi 13 juin, le festival ouvrira sa 23° édition avec Zaho de Sagazan, récompensée de quatre trophées aux Victoires de la Musique 2024. Tout le monde ou presque a déjà chantonné une fois leurs célèbres refrains: Louise Attaque sera également à l'affiche. Sur la scène Lacustre, la voix envoûtante de Charlotte Cardin sera précédée par celle de la Lausannoise Silance, qui mêle rap, électro et chanson pour porter la voix d'une génération forte et décomplexée.

Direction ensuite les plages ensoleillées avec le Tessinois Valentino Vivace et sa fusion rafraîchissante de musique pop des années 80. Du côté de la Marée, les festivalier.e.s pourront assister au spectacle audiovisuel proposé par Arthur Henry, beatboxer chaux-de-fonnier, parti récolter des sons autour du globe, ainsi qu'à la force de l'électro brute toute droit venue du Congo de Kokoko !

Etienne Daho sera là le vendredi 14 juin. The Blaze nous feront danser grâce à une soul hypnotique porté par des rythmiques entêtantes. Sur la scène Lacustre, le rappeur atypique Luidji, racontera des histoires d'amour ou des histoires d'un soir avec une voix de velours. Lala &CE réécrit les règles du rap français: elle annonce sa prochaine sortie comme un mix entre Prince et Missy Elliot, sacrée promesse !

Irèns Drésel délivrera une techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale. Adoubé par Pharrel Williams, Varnish La piscine multiplie les casquettes entre rap, production et réalisation de films, se profilant comme l'étoile montante du rap suisse. Né il y a vingt ans dans le célèbre township de Johannesburg, Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUC) convoquera la force inextinguible des rythmes ancestraux sud-africains pour développer sa transe sur la Marée. Toujours le 14 juin, Peter Kernel reviendra sur les Jeunes-Rives pour terminer un concert magistral interrompu pour cause d'orage en 2021. Sur la Marée, Walter Astral, fusion envoutante de pop psychédélique, techno et acid pour viser une quête cosmique! Après avoir notamment mixé sur la Grande Muraille de Chine, Romain FX, figure centrale de la musique électronique, fera un passage remarqué au Phare.

Samedi 15 juin, Eddy de Pretto sera de retour sur les Jeunes-Rives! La french touch de Phoenix ravira le public qui les suit depuis plus de vingt ans. Du côté de la scène Lacustre, French 79, virtuose de l'électro-pop planante, proposera une plongée dans un univers sonore où se mêlent mélodies synthétiques et ambiances cinématographiques. Le marseillais a énormément collaboré avec Kid Francescoli, qui se produira juste avant lui. Toujours dans le registre électro, Acid Arab délivrera un live euphorisant, une montée en puissance hypnotique synonyme de transe et de sueur !

Originaire de Palestine et de Jordanie, les quatre artistes de 47Soul sont à l'avant-garde du mouvement shamstep, un style qui mêle le hip-hop et l'électronique à des sonorités empreintes de la richesse du Moyen-Orient. Un cri de résistance à écouter sur la Lacustre ! Meryl excelle dans un registre unique, entre reggae, trap, rap et pop. Sur scène, elle sera accompagnée de son live band, pour un concert qui s'annonce explosif. Le festival accueillera également la grande dame du reggaeton queer Chocolate Remix, le rappeur né à Neuchâtel Mairo puis Roshani, un trio genevois puisant leur musique dans des racines perses, marocaines, bulgares et mexicaines. Laolu, DJ et producteur, mixera ses sons entre house et techno pour allumer le Phare.

Infos +

La billetterie est complète pour la journée du dimanche ainsi que pour les abonnements. Il reste encore des places pour les jeudi, vendredi et samedi.

Toutes les informations ainsi que la billetterie sont à retrouver sur festineuch.ch

(Communiqué)