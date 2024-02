Le Fica fête ses 30 ans ce samedi Vesoul

Journée des 30 ans du FICA, des 30 ans du prix Netpac et du nouvel an chinois pour célébrer ce triple événement la musicienne Louise Shao Zhong Qin et Esteban Joly proposerons tout au cours de la journée des intermèdes de musique chinoise,

Projection non-stop de 9h30 à 24h00 de 28 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

9h45 : 1001 Lies de et avec Thamar KV (Inde), première européenne

10h : Compétition fiction : Paradise de et avec Prasanna Vithanage et Anto Chittilappilly, producteur (Sri Lanka) première européenne

À 10h : table ronde 30ans FICA-30 ans prix NETPAC ouverte à tous à la Bambouseraie avec Gulnara Abikeyeva, présidente des critiques de Cinéma du Kazakhstan, Nada Azhari-Gillon, critique (Syrie), Wafa Ghermani, universitaire (France), André Raphaël Ivanov, directeur de Festival (Kazakhstan), Panos Kotzathanasis, critique (Grèce), Leha Mebow, réalisatrice (Taiwan), Fatemeh Motamed-Aria, actrice (Iran), Seo Seung-hee, programmatrice Festival de Busan (Corée), Keoprasith Souvannavong, journaliste RFI (Laos), Jean-Marc Thérouanne, directeur de festival (France), Martine Thérouanne, représentante Europe du bureau Netpac (France), Wang Yao, universitaire (Chine), membres du NETPAC et des réalisateurs lauréats du prix Netpac à Vesoul : The Maw Naing, (The Monk) (Myanmar) et Prasanna Vithanage, (With you, without you) (Sri Lanka).

A 11h : Réception en Préfecture de la Haute-Saône pour célébrer les 30 ans du FICA : poser Vesoul, la Haute-Saône et la Bourgogne-Franche-Comté sur la carte mondiale du cinéma.

13h45 : 19 (1) (a) de et avec Indu VS, (Inde), en première française.

13h45 : Gaga de et avec Laha Mebow (Taiwan), inédit.

13h45 : en compétition fiction : Sunday de et avec Shokir Kholikov (Ouzbékistan), première française

16h : en compétition fiction : Maria de et avec Mahdi Asghari Azghadi (Iran), première européenne.

16h : La montagne magique d’Anca Damian présenté par le producteur Guillaume de Seille

18h : With you, with out you de et avec Prasanna Vithanage (Sri Lanka), inédit

18h : en compétition fiction : Work to do de et avec Park Hong-jun (Corée), première internationale

18h : Khibula de Georges Ovashvili (Géorgie), présenté par le producteur Guillaume de Seille

À 20h30 soirée des 30 ans du FICA avec la projection en compétition de The Snow Leopard le dernier film de Pema Tseden, réalisateur tibétain 2 fois lauréat du Cyclo d’or à Vesoul. Cette projection en première française, en présence de Tseten Tashi, acteur et Xu Jing, chargée de la vente internationale chez Rediance et Xu Feng, supervisor en chef, est un hommage à ce grand réalisateur décédé le 8 mai 2023 en terminant son film à 54 ans.

À 22h30 lâcher de lanternes pour célébrer les 30 ans du FICA, en la mémoire de Marc Haaz et de Pema Tseden.