Zoom sur le programme du festival international des cinémas d’Asie de Vesoul

Au total, 90 films, venus de 29 pays du Proche à l'Extrême-Orient, notamment du Kazakhstan, de Thaïlande ou du Népal, ont été sélectionnés. Parmi les 17 long-métrages en compétition, deux seront présentés en première mondiale, six en première européenne et quatre en première française. Sur cette thématique de l'engagement, les organisateurs proposent le film "Made in Bangladesh" (sorti en 2019), de Rubaiyat Hossein, qui donne à voir la condition des ouvrières du textiles à Dacca, mais aussi un documentaire de Rithy Panh sur "Duch, le maitre des forges de l'enfer" (2011), ancien tortionnaire Khmer rouge dans une prison cambodgienne à la fin des années 1970.

Tourné en Afghanistan, "Nothingwood" (2017), le premier film réalisé par Sonia Kronlund, productrice de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, figure au sein de cette sélection et propose un portrait du réalisateur afghan Salim Shaheen. Le festival propose également un "regard sur le cinéma de Taïwan", pour mettre en relief "l'évolution politique, économique, et sociétale" de l'île et sa "longue marche vers la démocratie", selon ses cofondateurs Martine et Jean-Marc Thérouanne. On y retrouve "Exécution en automne", long-métrage de 1972 de Lee Hsing, réflexion sur la culpabilité et la rédemption à travers le destin d'un condamné à mort, ainsi que "Salé Sucré", d'Ang Lee, tragi-comédie sur le devenir d'une famille taïwanaise dans laquelle les rapports d'affection passent avant tout à travers la nourriture.

Le programme complet des huit jours

Mardi 6 février 2024

18h30 ARRIVEE à la Gare multimodale de Vesoul, des 40 premiers invités venus de toute l’Asie du Proche a l’Extrême-Orient.

à la Gare multimodale de Vesoul, des 40 premiers invités venus de toute l’Asie du Proche a l’Extrême-Orient. 20h00 Tapis rouge et Photocall au Théâtre Edwige Feuillère.

20h30 : début de la cérémonie d’ouverture au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.

Pour ce 30e anniversaire du FICA la cérémonie d’ouverture est conçue comme un spectacle :

60 musiciens de l’harmonie municipale de Vesoul,

Swathi Raghavan, danseuse indienne du Kerala, de bharatanatyam.

Yaping Wang, musicienne taïwanaise de réputation mondiale,

et bien des surprises spectaculaires (chut, sinon ce ne sont plus des surprises !), …

Entre ces mini spectacles seront présentés les films :

des compétitions fiction et documentaire,

de la thématique de l’engagement,

du regard sur le cinéma taïwanais,

du regard sur le cinéma néoréaliste indien du Kerala,

de la Japanimation et du Jeune Public.

Seront présentés les membres des 7 jurys (international, Netpac, Critique, Inalco, Marc Haaz, Lycéen et Jeune). Le Président du jury international est le réalisateur Mohsen Makhmalbaf, aux 60 prix internationaux, venu par trois fois à Vesoul.

Deux Cyclos d’or d’honneur seront remis à deux monuments du cinéma :

Monsieur Tu Duu Chih, ingénieur du son de plus de 350 films. Il a reçu, entre autre, le prix du jury à Cannes. Il est l’ingénieur du son des films de Hou Hsiao-hsien, de Wong Kar Wai et de réalisateurs du monde entier.

Madame Zéro Chou, réalisatrice taïwanaise Ours d’or à Berlin, militante pour les droits humains, est la chef de file des réalisatrices taiwanaises du XXIe siècle.

Le film d’ouverture « FICA : nos 30 ans » réalisé par les réalisateurs haut-saônois Jules Gouillon, Jean-Claude Boisseaux et Marc Haaz, est un film documentaire retraçant les 30 ans du FICA.

A 22h30 cocktail d’ouverture à la salle Parisot.

Mercredi 7 février 2024 :

Projection non-stop de 9h à 22h30 de 17 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet.

14h à l’Espace François Villon, après-midi films pour petits et grands, projection à 14h, 15h, 17h

16h à 19 h en direct du Hall du Cinéma Majestic en partenariat avec France Bleu Besançon « Ici, on parle d’ici » :

16h à 16h30 : présentation du festival avec Martine et Jean-Marc Thérouanne, cofondateurs, codirecteurs et codirecteurs artistiques du FICA.

16h30 à 16h45 : les coulisses du festival avec Marion Humbaire, responsable de l’accueil des festivaliers et Jean-Claude Boisseaux, cinéaste, membre de la cellule technique,

: les coulisses du festival avec Marion Humbaire, responsable de l’accueil des festivaliers et Jean-Claude Boisseaux, cinéaste, membre de la cellule technique, 16h45 à 17h : l’exposition photo consacrée aux 30 ans du FICA de Vesoul réalisé par Jean-François Maillot, photographe officiel du FICA de Vesoul

: l’exposition photo consacrée aux 30 ans du FICA de Vesoul réalisé par Jean-François Maillot, photographe officiel du FICA de Vesoul 17h15 : Le cinéma de Taïwan à l’honneur : Zero Chou, réalisatrice Cyclo d’or d’honneur FICA Vesoul 2024 et Madame Wafa Ghermani auteur de « Cinéma et identité nationale : le cas de Taïwan de 1895 à nos jours » collaboratrice du FICA de 2001 à 2019.

: Le cinéma de Taïwan à l’honneur : Zero Chou, réalisatrice Cyclo d’or d’honneur FICA Vesoul 2024 et Madame Wafa Ghermani auteur de « Cinéma et identité nationale : le cas de Taïwan de 1895 à nos jours » collaboratrice du FICA de 2001 à 2019. 17h50 : la programmation du festival, avec Jules Gouillon, webmaster, Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs artistiques du FICA Vesoul

: la programmation du festival, avec Jules Gouillon, webmaster, Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs artistiques du FICA Vesoul 18h10 : Le cinéma indien du Kerala avec la réalisatrice Indhu VS, de 19(1)(a) : Géraldine Delay (traduction simultanée)

: Le cinéma indien du Kerala avec la réalisatrice Indhu VS, de : Géraldine Delay (traduction simultanée) 18h35 : Les 30 ans du prix Netpac (Network for the Promotion of Asian Cinema) : la rétrospective de films primés à Vesoul, avec Gulnara Abikeyeva, membre Netpac Asie centrale, Talgat Abdrakhmanov (traduction simultanée), et Martine Thérouanne, membre du bureau Netpac, représentante Europe.

: Les 30 ans du prix Netpac (Network for the Promotion of Asian Cinema) : la rétrospective de films primés à Vesoul, avec Gulnara Abikeyeva, membre Netpac Asie centrale, Talgat Abdrakhmanov (traduction simultanée), et Martine Thérouanne, membre du bureau Netpac, représentante Europe. 18h Compétition documentaire : Island of Mountains 2 d’Howard Cheng (Taiwan) en première internationale et Age of Learning de Shuvangi Khadka (Népal) en première internationale

d’Howard Cheng (Taiwan) en première internationale et de Shuvangi Khadka (Népal) en première internationale 20h30 Compétition fiction : The Spark de et avec Rajesh S. Jala (Inde) en première européenne

Jeudi 9 février 2024 :

Projection non-stop de 9h30 à 22h30 de 22 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

A 12h : le film événement The List d’Hana Makhmalbaf présenté par Moshen Makhmalbaf.

A 18h : 19 (1) (a) de et avec Indu VS (Inde), en première française.

de et avec Indu VS (Inde), en première française. A 18h : Compétition documentaire : The Leopard’s Tribe de M.Chandi Menacherry (Inde) première européenne ; Oreilles immergées, yeux teints de J.S. Héry (Chine) première mondiale, en présence de Shao Zhong Qin, musicienne chinoise.

de M.Chandi Menacherry (Inde) première européenne ; de J.S. Héry (Chine) première mondiale, en présence de Shao Zhong Qin, musicienne chinoise. A 20h30 : compétition fiction : Scream de et avec Kenzhebek Shaikakov (Kazakhstan) première européenne. Avec l’aide de l’ambassade du Kazakhstan et de l’agence Khabar seront présentés des tableaux de l’artiste Karipbek, victime des essais nucléaires soviétiques dont s’inspire le film.

de et avec Kenzhebek Shaikakov (Kazakhstan) première européenne. Avec l’aide de l’ambassade du Kazakhstan et de l’agence Khabar seront présentés des tableaux de l’artiste Karipbek, victime des essais nucléaires soviétiques dont s’inspire le film. A 20h30 Soirée gastronomique Orange : film Salé sucréd’Ang Lee, à 22h30 cocktail Orange à la Bambouseraie

Vendredi 9 février 2024 : Journée du cinéma de Taiwan :

Projection non-stop de 9h à 24h00 de 29 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

A 9h45 : compétition fiction : Scream de et avec Kenzhebek Shaikakov (Kazakhstan) première européenne. Avec l’aide de l’ambassade du Kazakhstan et de l’agence Khabar seront présentés des tableaux de l’artiste Karipbek, victime des essais nucléaires soviétiques dont s’inspire le film.

compétition fiction : de et avec Kenzhebek Shaikakov (Kazakhstan) première européenne. Avec l’aide de l’ambassade du Kazakhstan et de l’agence Khabar seront présentés des tableaux de l’artiste Karipbek, victime des essais nucléaires soviétiques dont s’inspire le film. A 10h : Table ronde ouverte à tous sur le cinéma de Taiwan à la Bambouseraie avec les réalisatrices Zero Chou de Untold Herstory , Laha Mebow de Gaga , de la directrice de la photo Hoho Liu de Untold Herstory , l’autrice Wafa Ghermani de Cinema et identité nationale : le cas de Taiwan de 1895 à nos jours, du réalisateur Jean-Robert Thomann de La saveur du gingembre et de Taiwan, chronique d’unedémocratie menacée , Jean-Marc et Martine Thérouanne, sélectionneurs des 19 films taiwanais de la rétrospective, Flavien Poncet, modérateur, critique à Eastasia. Justin Chiu, premier secrétaire du Centre Culturel de Taiwan à Paris.

à la Bambouseraie avec les réalisatrices Zero Chou de , Laha Mebow de , de la directrice de la photo Hoho Liu de , l’autrice Wafa Ghermani de du réalisateur Jean-Robert Thomann de et de , Jean-Marc et Martine Thérouanne, sélectionneurs des taiwanais de la rétrospective, Flavien Poncet, modérateur, critique à Eastasia. Justin Chiu, premier secrétaire du Centre Culturel de Taiwan à Paris. A 12h : le film événement Talking with Rivers de et avec Moshen Makhmalbaf.

A 12h : La Saveur du Gingembre de et avec Jean-Robert Thomann (Taiwan), inédit

de et avec Jean-Robert Thomann (Taiwan), inédit A 16h : The Monk de et avec The Maw Naing (Myanmar), inédit

de et avec The Maw Naing (Myanmar), inédit A 16 h : Khibula avec le producteur Guillaume de Seille (Géorgie)

avec le producteur Guillaume de Seille (Géorgie) A 18h compétition documentaire : Education on a boat de KM Taj-Biul Hasan (Bangladesh) première internationale ; Taiwan, chronique d’une démocratie menacée de et avec Jean-Robert Thomann (Taiwan) première mondiale

(Bangladesh) première internationale ; de et avec Jean-Robert Thomann (Taiwan) première mondiale A 20h30 : Compétition fiction : Paradise de et avec Prasanna Vithanage et Anto Chittilappilly, producteur (Sri Lanka) première européenne

de et avec Prasanna Vithanage et Anto Chittilappilly, producteur (Sri Lanka) première européenne A 20h30 : Soirée Taiwan : film Untold Herstory de et avec Zero Chou et Hoho Liu (Taiwan), inédit, et à 22h30 Cocktail Taiwan à la Bambouseraie en présence de Justin Chiu, premier secrétaire du Centre Culturel de Taiwan de France

Samedi 10 février 2024

Journée des 30 ans du FICA, des 30 ans du prix Netpac et du nouvel an chinois pour célébrer ce triple événement la musicienne Louise Shao Zhong Qin et Esteban Joly proposerons tout au cours de la journée des intermèdes de musique chinoise,

Projection non-stop de 9h30 à 24h00 de 28 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

9h45 : 1001 Lies de et avec Thamar KV (Inde), première européenne

de et avec Thamar KV (Inde), première européenne 10h : Compétition fiction : Paradise de et avec Prasanna Vithanage et Anto Chittilappilly, producteur (Sri Lanka) première européenne

Compétition fiction : de et avec Prasanna Vithanage et Anto Chittilappilly, producteur (Sri Lanka) première européenne À 10h : table ronde 30ans FICA-30 ans prix NETPAC ouverte à tous à la Bambouseraie avec Gulnara Abikeyeva, présidente des critiques de Cinéma du Kazakhstan, Nada Azhari-Gillon, critique (Syrie), Wafa Ghermani, universitaire (France), André Raphaël Ivanov, directeur de Festival (Kazakhstan), Panos Kotzathanasis, critique (Grèce), Leha Mebow, réalisatrice (Taiwan), Fatemeh Motamed-Aria, actrice (Iran), Seo Seung-hee, programmatrice Festival de Busan (Corée), Keoprasith Souvannavong, journaliste RFI (Laos), Jean-Marc Thérouanne, directeur de festival (France), Martine Thérouanne, représentante Europe du bureau Netpac (France), Wang Yao, universitaire (Chine), membres du NETPAC et des réalisateurs lauréats du prix Netpac à Vesoul : The Maw Naing, ( The Monk ) (Myanmar) et Prasanna Vithanage, ( With you, without you) (Sri Lanka).

à la Bambouseraie avec Gulnara Abikeyeva, présidente des critiques de Cinéma du Kazakhstan, Nada Azhari-Gillon, critique (Syrie), Wafa Ghermani, universitaire (France), André Raphaël Ivanov, directeur de Festival (Kazakhstan), Panos Kotzathanasis, critique (Grèce), Leha Mebow, réalisatrice (Taiwan), Fatemeh Motamed-Aria, actrice (Iran), Seo Seung-hee, programmatrice Festival de Busan (Corée), Keoprasith Souvannavong, journaliste RFI (Laos), Jean-Marc Thérouanne, directeur de festival (France), Martine Thérouanne, représentante Europe du bureau Netpac (France), Wang Yao, universitaire (Chine), membres du NETPAC et des réalisateurs lauréats du prix Netpac à Vesoul : The Maw Naing, ( ) (Myanmar) et Prasanna Vithanage, ( (Sri Lanka). A 11h : Réception en Préfecture de la Haute-Saône pour célébrer les 30 ans du FICA : poser Vesoul, la Haute-Saône et la Bourgogne-Franche-Comté sur la carte mondiale du cinéma.

13h45 : 19 (1) (a) de et avec Indu VS, (Inde), en première française.

de et avec Indu VS, (Inde), en première française. 13h45 : Gaga de et avec Laha Mebow (Taiwan), inédit.

de et avec Laha Mebow (Taiwan), inédit. 13h45 : en compétition fiction : Sunday de et avec Shokir Kholikov (Ouzbékistan), première française

de et avec Shokir Kholikov (Ouzbékistan), première française 16h : en compétition fiction : Maria de et avec Mahdi Asghari Azghadi (Iran), première européenne.

de et avec Mahdi Asghari Azghadi (Iran), première européenne. 16h : La montagne magique d’Anca Damian présenté par le producteur Guillaume de Seille

d’Anca Damian présenté par le producteur Guillaume de Seille 18h : With you, with out you de et avec Prasanna Vithanage (Sri Lanka), inédit

de et avec Prasanna Vithanage (Sri Lanka), inédit 18h : en compétition fiction : Work to do de et avec Park Hong-jun (Corée), première internationale

de et avec Park Hong-jun (Corée), première internationale 18h : Khibula de Georges Ovashvili (Géorgie), présenté par le producteur Guillaume de Seille

de Georges Ovashvili (Géorgie), présenté par le producteur Guillaume de Seille À 20h30 soirée des 30 ans du FICA avec la projection en compétition de The Snow Leopard le dernier film de Pema Tseden, réalisateur tibétain 2 fois lauréat du Cyclo d’or à Vesoul. Cette projection en première française, en présence de Tseten Tashi, acteur et Xu Jing, chargée de la vente internationale chez Rediance et Xu Feng, supervisor en chef, est un hommage à ce grand réalisateur décédé le 8 mai 2023 en terminant son film à 54 ans.

avec la projection en compétition de le dernier film de Pema Tseden, réalisateur tibétain 2 fois lauréat du Cyclo d’or à Vesoul. Cette projection en première française, en présence de Tseten Tashi, acteur et Xu Jing, chargée de la vente internationale chez Rediance et Xu Feng, supervisor en chef, est un hommage à ce grand réalisateur décédé le 8 mai 2023 en terminant son film à 54 ans. À 22h30 lâcher de lanternes pour célébrer les 30 ans du FICA, en la mémoire de Marc Haaz et de Pema Tseden.

pour célébrer les 30 ans du FICA, en la mémoire de Marc Haaz et de Pema Tseden. A 22h45 : soirée des 30 ans à la Bambouseraie, avec jeu quiz et danse jusqu’au bout de la nuit !

Dimanche 11 février 2024 / journée du cinéma indien :

Projection non-stop de 9h45 à 22h30 de 21 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

A 10h table ronde sur le cinéma indien ouverte à tous à la Bambouseraie avec Indhu VS, réalisatrice de 19 (1) (a), Thamar KV, réalisateur de 1001 Lies , Rajesh Jala, réalisateur de The Spark , Rarish Gopinadhakurup, réalisateur de The Hounds and the runners , Rajimon Pallappally Raju, Martine et Jean-Marc Thérouanne, directrice et délégué général du FICA, Véronique Prost, ancienne programmatrice cinéma à l’Auditorium du Musée des Arts asiatiques Guimet et Flavien Poncet, médiateur, critique à Eastasia.

ouverte à tous à la Bambouseraie avec Indhu VS, réalisatrice de Thamar KV, réalisateur de , Rajesh Jala, réalisateur de , Rarish Gopinadhakurup, réalisateur de , Rajimon Pallappally Raju, Martine et Jean-Marc Thérouanne, directrice et délégué général du FICA, Véronique Prost, ancienne programmatrice cinéma à l’Auditorium du Musée des Arts asiatiques Guimet et Flavien Poncet, médiateur, critique à Eastasia. A 12h repas cinéphilique à la salle Alain Parisot

à la salle Alain Parisot A 14h : The Hounds and the Runners de et avec Rarish G. (Inde), première européenne

de et avec Rarish G. (Inde), première européenne A 14h : compétition fiction : Maria de et avec Mahdi Asghari Azghadi (Iran), première européenne.

de et avec Mahdi Asghari Azghadi (Iran), première européenne. A 16 h : compétition fiction : Sunday de et avec Shokir Kholikov (Ouzbékistan), première française.

de et avec Shokir Kholikov (Ouzbékistan), première française. A 18h : compétition fiction : Work to do de et avec Park Hong-jun (Corée), première internationale.

de et avec Park Hong-jun (Corée), première internationale. A 20h30 : compétition fiction : All Ears de Liu Jiayin avec Xu Jing (Chine), première française

de Liu Jiayin avec Xu Jing (Chine), première française A 22h30 : Soirée cinéma indien à la Bambouseraie.

Animation autour des films indiens, quizz

Lundi 12 février 2024 :

Projection non-stop de 9h30 à 22h30 de 19 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

A 9h45 : compétition fiction : All Ears de Liu Jiayin avec Xu Jing (Chine), première française

de Liu Jiayin avec Xu Jing (Chine), première française A 12h : le film événement Talking with Rivers de et avec Moshen Makhmalbaf.

A 13h45 : The Hounds and the Runners de et avec Rarish G. (Inde), première européenne

de et avec Rarish G. (Inde), première européenne A 16h : With you, with out you de et avec Prasanna Vithanage (Sri Lanka), inédit

de et avec Prasanna Vithanage (Sri Lanka), inédit A 16h : The Monk de et avec The Maw Naing (Myanmar), inédit

de et avec The Maw Naing (Myanmar), inédit A 18h : Gaga de et avec Laha Mebow (Taiwan) inédit

A 18h Compétition documentaire : Miho’s Journey de Sheik Al Mamun (Corée), première internationale, et Can I Hug You d’Elahe Esmaili (Iran), première française

A 20h30 Compétition fiction : Solids by the Seashore de et avec Patiparn Boontarig (Thailande), première européenne

Mardi 13 février 2024 :

Projection non-stop de 9h45 à 22h30 de 15 films présentés par Véronique Prost et Flavien Poncet

A 9h45 Compétition fiction : Solids by the Seashore de et avec Patiparn Boontarig (Thailande), première européenne

Compétition fiction : de et avec Patiparn Boontarig (Thailande), première européenne 20h30 : Cérémonie de clôture – Palmarés au Théâtre Edwige Feuillère

Film de clôture : les Larmes de Madame Wang de Liu Bingjian (Chine)

de Liu Bingjian (Chine) 23h : Cocktail de clôture

Infos +

Festival International des Cinémas d’Asie -25 rue du docteur Doillon -70000 Vesoul

(Avec AFP)