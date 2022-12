Le Loop, un nouvel espace de co-working à Besançon qui casse les codes de la salle de réunion... et plus si affinité

À la création de cet espace de travail partagé, un partenariat quadripartite entre Jean-Pierre Laurent, propriétaire des lieux, dirigeant de la société Opale et son associée Claudia Locatelli, Leslie Cury, gérante du magasin Square et Karine Janin, dirigeante de la marque Ibride. Le Loop, d’une superficie de 100 m2, est composé d’une salle de réunion pouvant accueillir 12 personnes, un salon, deux bureaux pour quatre personnes, un petit bureau bleu, un espace cuisine et une terrasse. Le tout baigné dans un univers coloré, tendance, loin des standards de la salle de réunion…

Au début du projet, cet espace devait profiter uniquement aux entreprises Square, Ibride et Opale, dont Jean-Pierre Laurent est le dirigeant. Finalement, l’équipe a choisi de l’ouvrir au reste du monde, entreprises, administrations, indépendants, particuliers, etc.

"C’est une salle de réunion, de rencontre, de formation, dans un lieu qui nous ressemble, où on est autonome, avec la liberté d’aller dehors, dedans, on n’est pas contraint, on peut être à deux, à trois, à 10, on peut se balader à la Gare d’eau", nous décrit Jean-Pierre Laurent, "l’idée derrière de faire un co-work, une ruche au premier étage, avec 10-12 personnes qui habitent le lieu quotidiennement et de faire un lieu d’exception où on peut se réunir".

Pour Karine Janin, "c’est avant tout un écrin où on se sent bien pour penser en collectif sans aucun stress, sans interruption du type collègues, téléphones, tout en cassant les codes : on peut bosser dans un canapé, se sentir un peu chez soi, c’est joyeux, ça fait du bien".

"Un lieu sympa et pas une salle de réunion sordide"

Déjà vivant, Leslie Cury travaille déjà dans cet espace trois jours par semaine pour ses rendez-vous professionnels de chantier et de projets avec ses clients. Les autres jours de la semaine sont libres à toute entreprise ou particulier qui aurait besoin d’un lieu.

"Cet espace se prête à des comités de direction, des conférences, pour permettre aux entreprises de changer de cadre pour se retrouver ailleurs, dans un lieu sympa et non dans une salle de réunion sordide avec des néons horribles", nous explique la gérante de Square.

"On s’adapte aux besoins des locataires"

Le Loop ne propose pas seulement un lieu de vie et de travail avec le wifi, la télévision connectée, du café, du thé à disposition, il suggère également une liste de prestataires pour agrémenter l’expérience. "Si vous voulez un petit déjeuner, un brunch, un déjeuner, un cocktail, un DJ, un masseur, un coach professionnel… on propose tous ces services avec notre réseau de partenaires", précise Leslie Cury, "on s’adapte aux besoins des locataires."

Le Loop a également vocation à accueillir des évènements, des expositions en week-end et en pour faire vivre ce lieu atypique en dehors des horaires de bureau. "À noter que les évènements professionnels ou privés se dérouleront en journée de 08h00 à 21h00 pour respecter le voisinage, il ne s’agit pas de faire des soirées dansantes avec la musique à fond", souligne Leslie Cury.

Une agrandissent déjà prévu…

Actuellement, Le Loop est aménagé au premier étage d’une maison de ville. Jean-Pierre Laurent et ses partenaires ont l’objectif d’y aménager le rez-de-chaussée pour proposer créer quatre bureaux d’ici neuf mois.

Infos +

Le Loop fait référence à la boucle du Doubs, mais aussi "au loup, à quelque chose d’un petit peu caché", nous confie Jean-Pierre Laurent. "Ce lieu concilie les deux choses, c’est-à-dire qu’il est dans la boucle, il y a très peu de salles de réunion dans la boucle, il est indépendant et un peu caché… c’est une espèce en voie de disparition !"

Comment réserver au Loop ?