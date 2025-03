Le musée Courbet accueille La Truite de Gustave Courbet : un dialogue entre art et climat

Le Musée Courbet à Ornans accueille une œuvre exceptionnelle de Gustave Courbet. Du 22 mars au 19 octobre 2025, l’une de ses peintures emblématiques, La Truite, est présentée au public dans le cadre de l'opération nationale "100 œuvres qui racontent le climat", organisée par le musée d'Orsay. Ce programme vise à mettre en lumière les liens entre l'art et les enjeux environnementaux actuels.

Chaque année, le musée d’Orsay sélectionne 100 œuvres de ses collections pour les diffuser à travers toute la France et mettre en avant un grand sujet contemporain. En 2025, le climat est à l’honneur : un dialogue entre l’art et la science est proposé dans 31 musées, accompagné d’un ouvrage de référence pour explorer les grands enjeux écologiques de notre époque.

Peinte en 1873, La Truite de Courbet est une huile sur toile souvent interprétée comme une métaphore du peintre lui-même, épuisé après son exil et son emprisonnement à la suite de la Commune de Paris. "Ce tableau est un témoignage poignant de la relation intime entre Courbet et sa région natale, la vallée de la Loue", explique un conservateur du Musée Courbet. La Loue, symbole de son enracinement, devient ici un espace de réflexion sur l'impact environnemental.

Une mise en perspective écologique et scientifique

Dans un contexte où les milieux aquatiques sont menacés par la pollution et le changement climatique, l'exposition s'inscrit dans une démarche de sensibilisation. Des experts en écologie, des historiens de l'art, ainsi que des acteurs locaux, tels que des pêcheurs et des agriculteurs, participeront à des conférences et ateliers.

Une programmation immersive

Le prêt de La Truite s'accompagne d'une série d'événements culturels :

Le 22 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, des lycéens de Besançon présenteront des créations sonores inspirées de l'œuvre.

Le 29 mars, des élèves d'une école locale joueront les guides-conférenciers pour présenter le tableau.

Des rencontres intergénérationnelles seront organisées entre collégiens et résidents d'EHPAD pour échanger sur la relation à l'eau.

Le 17 mai, une visite guidée inédite, menée par un guide de pêche et une médiatrice culturelle, proposera un regard croisant art et pratique halieutique.

Le 15 juin, la projection du film Fario, en présence de sa réalisatrice Lucie Prost, abordera les enjeux environnementaux de la vallée de la Loue.

Afin d'impliquer le public, un "appel à création" invite chacun à réaliser son propre poisson d'avril, exposé temporairement au musée. De plus, le 27 avril, une Journée Biodiversité proposera des ateliers interactifs, allant de la découverte des oiseaux à la linogravure inspirée des paysages de Courbet.

Cette exposition ambitionne ainsi de conjuguer l’héritage artistique et les défis contemporains, offrant aux visiteurs une immersion où se rencontrent art, histoire et sensibilisation environnementale.