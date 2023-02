Le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon fait appel à vos archives

Dans le cadre de la préparation de l’exposition "La Grande Mademoiselle. Marie-Lucie Cornillot une vie de Musées", le musée des beaux-arts et d’archéologie lance un appel à témoignages.

Marie-Lucie Cornillot, personnalité centrale de la vie culturelle et patrimoniale bisontine au sortir de la Deuxième Guerre mondiale a marqué "de manière indélébile la forme actuelle des musées de Besançon, en particulier le musée des beaux-arts et d’archéologie et le musée du Temps" précise la direction des musées du Centre.

Son activité professionnelle, en tant que conservatrice du Musée Classé de Besançon – elle fut l’une des rares femmes nommées à ce type de poste – fera l’objet d’une exposition organisée par les musées du Centre de Besançon (musée des beaux-arts et d’archéologie et musée du Temps). La mémoire de cette activité est sauvegardée par de nombreux documents conservés à la bibliothèque, aux archives municipales et dans les musées mais ne suffisent pas à dresser un portrait juste de M.-L. Cornillot.

Affiches, photographies, témoignages écrits...

C'est pourquoi, les musées du Centre lancent un appel à contribution. Aussi, si vous détenez des affiches, photographies, témoignages écrits (correspondances) ou oraux concernant Marie-Lucie Cornillot, vous pouvez contacter le musée par mail ou par courrier.

Tous ces éléments participeront à la re-contextualisation du travail de la conservatrice, avant que les derniers témoignages ne disparaissent.

Contact par mail : mbaa@besancon.fr ou par courrier : Musée des beaux-arts et d’archéologie / place de la Révolution / 25000 Besançon.