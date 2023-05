Le Qinzé rouvre sa terrasse ce week-end !

L’une des terrasses les plus convoitées de Besançon avec son panorama des plus fantastiques sur les hauteurs de La Citadelle ouvrira samedi et enchaînera dimanche avec une soirée concert dans le cadre des 20 ans de l’association Mighty Worm.

Au programme : le groupe Miranda and the beat, un groupe 100% féminin d’outre Atlantique. Dans une petite ville de Californie, Miranda Zipse et Kim Sollecito ont lancé Miranda et The Beat, un duo de bad girls avec un penchant pour les succès de penning. Miranda, une décrocheuse du secondaire à 15 ans, travaillait pour l’entreprise de vente de succession de sa mère en fouillant dans les affaires des morts et en inventant des mélodies dans sa tête. Après avoir joué localement, les deux ont décidé de visiter New York City et ont essayé de jouer des concerts en ville. Lorsque leurs amis et légendes locales, The Mystery Lights, sont partis en tournée, les deux hommes se sont installés dans leur appartement et ont tout simplement décidé de ne jamais partir. Renoncer à toutes leurs possessions et sacrifier une existence normale tawdry pour mener un vrai chemin de rock n’roll illuminé. En 2022, ils ont finalement quitté la grande ville et ont tourné 7 semaines amusantes dans tous les coins et recoins des États-Unis et du Canada avec The King Khan and BBQ Show. Après avoir perdu une dent et quelques os cassés plus tard, le groupe est maintenant prêt pour le monde à entendre leur premier album éponyme sur le label King Khan Khannibalism.

Infos pratiques