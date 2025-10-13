Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Venez rencontrer nos concepteurs paysagistes !
Vous rêvez d’un jardin harmonieux, d’une terrasse conviviale ou d’un espace extérieur à votre image ? Pendant ces trois journées, les concepteurs paysagistes d’Artémis seront à votre écoute, sans rendez-vous.
Venez échanger librement sur vos envies et repartez avec des idées concrètes. Vous pourrez également planifier un rendez-vous personnalisé pour donner vie à votre futur projet d’aménagement.
Destockage exceptionnelle : -20 à -50%
Profitez d’une remise exceptionnelle de -20 à -50% sur une large sélection d’articles de qualité et design avec les marques Nardi, Les Jardins, Proloisirs, Houe, Fermob, Amadeus, Collines de Provence, Kooduu, Goodnight Light. Vous y trouverez des salons de jardin, des ensembles repas, de l'art de la table, des luminaires solaires design, des luminaires nomades, des bougies et des parfums d'intérieur.
Un rendez-vous incontournable pour préparer la belle saison 2026 à prix doux, tout en découvrant les dernières tendance outdoor.
Animations, ateliers et jeux pour toute la famille
Les portes ouvertes Artémis, c’est aussi un moment convivial et ludique. Au programme :
- Essai et démonstration de mini-pelle électrique
- Atelier plantation pour les enfants : chaque petit jardinier repartira avec sa fleur !
- Conseils jardin personnalisés par l'expert du jardin Roland Motte
- Jeu Quizz : tentez de gagner une lampe Ulli de la marque Fermob d’une valeur de 109 € !