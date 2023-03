Le tatouage refait son show ce week-end à Micropolis

Pour la dixième édition, les organisateurs du Besançon international tattoo show préparent une édition spéciale rétrospective, placée sous le signe de la nostalgie où se mêlerons l’ancienne et la nouvelle génération. Elle aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 à Micropolis.

Les organisateurs annoncent une dixième édition "placée sous le signe de la nostalgie où se mêlerons l’ancienne et la nouvelle génération". L’occasion pour celles et ceux qui suivent le salon depuis le commencement de se replonger dans les premières éditions, les premiers tattoos, premières rencontres, premiers shows etc

Et pour les nouveaux arrivants, "la convention est toujours l’occasion de découvrir ce milieu singulier, où se rencontrent chaque année professionnels & passionnés" du tattoo.

Comme à l’accoutumée les visiteurs pourront y découvrir près de 250 tatoueurs nationaux et internationaux venus des quatre coins du monde, ainsi qu’une vingtaine de marchands et créateurs. Durant ces deux jours de convention, des concours tattoo seront organisés, mais également des animations lives et des DJ set.

Pour cette édition anniversaire l’offre de restauration sera d’ailleurs élargie et un espace dédié aux enfants sera proposé.

Le programme

Samedi 18 mars - 18h30

Best of Apprenti(e)

Best of Japanese Culture Best of Ornemental

Best of Old School

Best of Ethnic

Best of Day

Dimanche 19 mars - 18h00

Best of Japonais traditionnel

Best of Neo-Traditionnel

Best of Black Work

Best of Réalisme

Best of Day Best of Show

Infos +