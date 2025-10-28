Le taux de chômage augmente de 0,9 % en Bourgogne-Franche-Comté 

France Travail annonce ce mercredi 28 octobre 2025 que le nombre de demandeurs d’emploi en Bourgogne Franche-Comté augmente de 0,9 % sur le troisième trimestre de l’année pour la catégorie A et donc tenus de rechercher un emploi et sans activité.

En moyenne au 3° trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 205 270. Parmi eux, 109 260 sont sans emploi (catégorie A) et 96 020 exercent une activité réduite (catégories B, C).

On note donc une hausse de 0,9 % pour la catégorie A par rapport au trimestre précédent.

Même constat dans les différents départements de la région ?

Au 3e trimestre 2025, en Bourgogne-Franche-Comté, les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre -0,5 % dans le Jura et +1,4 % dans l' Yonne. Sur un an, elles se situent entre +3,0% dans l'Yonne et +6,9 % dans le Doubs.

Entrées et sorties des différentes catégories

En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre moyen d'entrées en catégories A, B, C au 3e trimestre 2025 croît de 3,6% par rapport au trimestre précédent (+37,0 % sur un an). Suite à l'évolution du script d'inscription, les évolutions trimestrielles des flux d'entrée par motifs sont difficilement interprétables (voir p.6, l'avertissement concernant la clé de lecture pour ces statistiques).

(Sources : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, France Travail)