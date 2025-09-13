Samedi 13 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Mâcon
Politique

Lecornu veut bâtir un réseau "France Santé" pour proposer une offre soins à moins de 30 minutes

Publié le 13/09/2025 - 18:01
Mis à jour le 13/09/2025 - 18:01

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis samedi à Mâcon de bâtir d'ici 2027 un réseau de maisons "France Santé" qui permettra de proposer à tous les Français une offre de soins à environ 30 minutes de chez eux.

© Compte X de Sébastien Lecornu
© Compte X de Sébastien Lecornu

"On doit avoir une offre de soins de proximité par bassins de vie a minima, et donc globalement quelque chose autour de 30 minutes de chez vous", a-t-il déclaré lors d'une visite d'un centre de santé, son premier déplacement en tant que chef du gouvernement. 

La première annonce du Premier ministre

Sébastien Lecornu vise 5.000 maisons "France Santé" en 2027 qui seront conçues sur le modèle des maisons "France Services" qui proposent un guichet unique de proximité pour diverses démarches administratives.

La création de ce réseau sera inscrite dans les projets de budget de l'État et de la Sécurité sociale pour 2026, a précisé le Premier ministre, dont c'est la première annonce depuis sa nomination mardi.

La première tâche de Sébastien Lecornu sera de bâtir et faire passer à l'Assemblée nationale ces textes budgétaires qui ont causé la chute des gouvernements de ses deux prédécesseurs, Michel Barnier et François Bayrou. 

Une préoccupation absolue

"J'ai souhaité ce déplacement sur cette question d'accès aux soins, parce que c'est une préoccupation majeure, absolue de nos concitoyens", a déclaré Sébastien Lecornu, ajoutant qu'il en ferait "une grande priorité nationale".

Le Premier ministre a estimé que ce sujet de l'accès aux soins ne pouvait pas attendre l'élection présidentielle de 2027 pour être traité.

Il a ajouté qu'il recevrait prochainement au ministère de la Santé l'ensemble des associations représentant les professions de santé.

(AFP)

premier ministre sébastien lecornu visite ministérielle

Publié le 13 septembre à 18h01 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

christophe grudler convention député européen suisse
Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, promet des “ruptures”

Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond" : pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi 10 septembre 2025 lors de sa prise de fonctions afin de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement et l'adoption d'un budget.

premier ministre sébastien lecornu
Publié le 10 septembre à 14h18 par Hélène L.
Besançon
Politique Social

10 septembre : pas de jour chômé et rémunéré pour les agents de la Ville de Besançon

Le 5 septembre dernier, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA avait interpellé la maire de Besançon pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la ville lors de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025. Une demande à laquelle Anne Vignot a répondu par la négative le 8 septembre 2025. Une réponse qui déçoit mais "ne surprend pas" les syndicats. 

10 septembre anne vignot cfdt CFTC cgt fo intersyndicale sud unsa
Publié le 9 septembre à 15h59 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Social

“Pot de départ” de François Bayrou à Besançon : prochaine mobilisation le 10 septembre

Ce lundi 8 septembre à 20h, plus de 200 personnes se sont retrouvées place du 8 Septembre à Besançon, pour marquer la fin du mandat de François Bayrou et de son gouvernement, écartés après le vote de confiance. L’occasion, pour les participants, de "fêter" ce départ mais aussi de préparer la mobilisation prévue le 10 septembre.

10 septembre françois bayrou gouvernement intersyndicale manifestation
Publié le 9 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Politique

Déprogrammation de R. Enthoven de Livres dans la boucle : le RN réclame le retrait de la subvention régionale

Le groupe Rassemblement national (RN) au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a réagi à la décision de l’agglomération du Grand Besançon de déprogrammer l’écrivain et philosophe Raphaël Enthoven du festival Livres dans la boucle, prévu du 19 au 21 septembre.

conseil regional bourgogne franche-comté livres dans la boucle 2025 raphael enthoven rassemblement national
Publié le 8 septembre à 11h28 par Alexane
Doubs
Politique Société

Le sénateur Longeot met en garde sur les conséquences de l’extinction programmée de la 2G

Prévue dès 2026, l’extinction programmée de la 2G, puis de la 3G tracasse le Sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Dans un communiqué du 4 septembre 2025, le sénateur se dit inquiet de "l’absence d’étude d’impact permettant d'anticiper les risques potentiels à très court terme de cette fermeture pour les citoyens et les territoires les plus vulnérables".

2G/3G jean-françois longeot sénateur
Publié le 8 septembre à 08h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique

Vote de confiance : les Jeunes Horizons du Doubs demandent à Dominique Voynet de ne pas voter contre

Dans une lettre ouverte adressée à la députée de la 2e circonscription du Doubs ce vendredi 5 septembre, soit trois jours avant le vote de confiance à l’Assemblée nationale, les Jeunes Horizons du département prennent position sur la situation politique nationale et appellent à la responsabilité.

dominique voynet françois bayrou horizons vote de confiance
Publié le 7 septembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Politique

Le drapeau américain est bel bien hissé pour le 8 septembre à Besançon

À l’approche des commémorations de la Libération de Besançon, prévues le 8 septembre, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, a adressé un mail à la maire de la ville concernant la présence du drapeau américain lors de la cérémonie. Anne Vignot a répondu.

8 septembre anne vignot drapeau états-unis libération seconde guerre mondiale
Publié le 6 septembre à 14h00 par Alexane

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 16.32
légère pluie
le 13/09 à 18h00
Vent
1.99 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
82 %
 