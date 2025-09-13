Lecornu veut bâtir un réseau "France Santé" pour proposer une offre soins à moins de 30 minutes

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis samedi à Mâcon de bâtir d'ici 2027 un réseau de maisons "France Santé" qui permettra de proposer à tous les Français une offre de soins à environ 30 minutes de chez eux.

"On doit avoir une offre de soins de proximité par bassins de vie a minima, et donc globalement quelque chose autour de 30 minutes de chez vous", a-t-il déclaré lors d'une visite d'un centre de santé, son premier déplacement en tant que chef du gouvernement.

La première annonce du Premier ministre

Sébastien Lecornu vise 5.000 maisons "France Santé" en 2027 qui seront conçues sur le modèle des maisons "France Services" qui proposent un guichet unique de proximité pour diverses démarches administratives.

La création de ce réseau sera inscrite dans les projets de budget de l'État et de la Sécurité sociale pour 2026, a précisé le Premier ministre, dont c'est la première annonce depuis sa nomination mardi.

La première tâche de Sébastien Lecornu sera de bâtir et faire passer à l'Assemblée nationale ces textes budgétaires qui ont causé la chute des gouvernements de ses deux prédécesseurs, Michel Barnier et François Bayrou.

Une préoccupation absolue

"J'ai souhaité ce déplacement sur cette question d'accès aux soins, parce que c'est une préoccupation majeure, absolue de nos concitoyens", a déclaré Sébastien Lecornu, ajoutant qu'il en ferait "une grande priorité nationale".

Le Premier ministre a estimé que ce sujet de l'accès aux soins ne pouvait pas attendre l'élection présidentielle de 2027 pour être traité.

Il a ajouté qu'il recevrait prochainement au ministère de la Santé l'ensemble des associations représentant les professions de santé.

(AFP)