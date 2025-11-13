L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon

La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.

Créée il y a plus de 30 ans, Balaboosté s’est imposée comme l'une des références dans l’univers des bijoux et accessoires à prix abordables. La marque "s’inspire des tendances du monde entier et de la créativité parisienne", souligne le communiqué.

La nouvelle boutique proposera une large gamme de bijoux dorés ou argentés et également des accessoires et sacs : besaces, cabas, écharpes, chapeaux ou pochettes. Les collections se veulent "à la fois tendances et intemporelles, pensées pour toutes les occasions".

Infos +

Depuis le mois d’octobre, le centre commercial a accueilli ou rénové plusieurs enseignes. Parmi elles : Kraft, Kiko Milano, La Chaise Longue, Fnac Lego® ou encore un Intermarché rénové.