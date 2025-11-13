Jeudi 13 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie Vie locale

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon

Publié le 13/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 13/11/2025 - 10:33

La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.

Créée il y a plus de 30 ans, Balaboosté s’est imposée comme l'une des références dans l’univers des bijoux et accessoires à prix abordables. La marque "s’inspire des tendances du monde entier et de la créativité parisienne", souligne le communiqué.

La nouvelle boutique proposera une large gamme de bijoux dorés ou argentés et également des accessoires et sacs : besaces, cabas, écharpes, chapeaux ou pochettes. Les collections se veulent "à la fois tendances et intemporelles, pensées pour toutes les occasions".

Depuis le mois d’octobre, le centre commercial a accueilli ou rénové plusieurs enseignes. Parmi elles : Kraft, Kiko Milano, La Chaise Longue, Fnac Lego® ou encore un Intermarché rénové.

Publié le 13 novembre à 12h00 par Alexane
Economie

HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La BGE met en lumière les créateurs d’entreprise de la région dans une web-série

Le réseau d’accompagnement BGE a lancé la quatrième édition des Talents BGE de la création d’entreprise. 38 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière chaque semaine sur le site BGE et dans une web-série de 14 épisodes (un par région), diffusée depuis le 19 septembre 2025, suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif ? observer la réalité entrepreneuriale à travers le parcours de ceux qui créent.

Publié le 11 novembre à 14h02 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 ?

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, la Maison laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer avec style. Au programme : des infusions gourmandes bio aux saveurs inédites comme « Tarte Tatin » ou « Cho Coco Menthe », à savourer grâce au duo ÉcoFiltre & mug laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable calendrier de l’Avent, qui réservent chaque année leur lot de surprises aromatiques !

Publié le 10 novembre à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Economie

Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c’est parti !

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

Publié le 7 novembre à 15h52 par Alexane
Besançon
Economie

Le Néon Comtois, où l'art de manier les décorations lumineuses...

Maxime Suter est fabricant de décorations lumineuses d'intérieur en néon-led à Besançon. Depuis son atelier situé à Hop hop hop, il confectionne des modèles originaux mais également des projets sur-mesure à destination des particuliers et des professionnels. De nombreux professionnels ont notamment déjà fait appel à ses services pour mettre en lumière leurs projets. Il commercialise ses réalisations conçues à Besançon depuis son site internet Le Néon comtois

Publié le 11 novembre à 15h36 par Elodie Retrouvey

