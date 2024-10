Les agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent devant le Conseil régional

Les Jeunes agriculteurs et la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de BFC se mobiliseront, demain 18 octobre 2024, devant le Conseil régional à Dijon, à l'occasion de sa session plénière, pour protester contre les retards de traitements des dossiers Feader.

''Qui accepterait deux ans de retard sur son salaire ? Quelle entreprise accepterait le paiement d’une prestation plus de deux après ans ?'' C'est précisément ce qui énerve les agriculteurs de la région.

Ce n'est pas nouveau, depuis le transfert de gestion des aides Feader début 2023, les agriculteurs ne cessent d'alerter sur leurs inquiétudes à propos des retards de traitement. ''Ce ne sont pas de simples subventions. […] Ces aides permettent de faire face à un contexte de plus en plus difficile, avec des aléas climatiques grandissants'' rappellent FRSEA BFC et JA dans un communiqué.

En plus d'être en attente de leurs aides, les agriculteurs sont sans nouvelles de projets lancés et déposés auprès du Conseil régional depuis début 2023.

''Ces retards bloquent toute une économie régionale. Ils ont des conséquences irrémédiables sur les exploitations, dont certaines ne s'en relèveront pas.''

Les réseaux JA et FRSEA BFC seront donc présent ce 18 octobre devant le Conseil régional de Dijon pour manifester l'urgence de la situation.