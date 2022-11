Les chantiers de la semaine à Besançon (du 14 au 20 novembre 2022)

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 14 au vendredi 20 novembre 2022 dans les rues et avenues de Besançon.

En complément de ce message hebdomadaire, toute l’information est disponible sur : www.besancon.fr Vous pouvez être informés des incidences sur les lignes Ginko sur : www.ginko.voyage

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées (annulation, prolongation, report, ...).

CENTRE-VILLE

Avenue de la Septième Armée Américaine

Intervention d’un camion nacelle

Circulation alternée par feux ponctuellement entre 9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h30 – au droit du n° 7 – sur 50 mètres

Du 7 novembre 2022 au 25 novembre 2022

Tunnel routier sous la Citadelle (nouveau)

Pose du portique de sécurité

Circulation Interdite de 21h00 à 6h00 – déviations

Nuit du 17 novembre 2022 au 18 novembre 2022

Rue Gambetta

Terrassement suite à sondages et travaux sur réseau d’assainissement

Circulation interdite entre l’avenue Elisée Cusenier et la rue Mayet – stationnement interdit – mise en impasse au droit de la rue Mayet – déviations

Du 27 septembre 2022 au 18 novembre 2022

GRETTE – BUTTE

Rue de Dole (nouveau)

Reconstitution judiciaire

circulation interdite entre la rue Pergaud et la rue des Vieilles Perrières de 9h00 à 14h00 dans les deux sens de circulation – déviations

Le 18 novembre 2022

Rue Labbé entre la rue Leroy et l’avenue Clémenceau

Chantier participatif

Circulation et stationnement interdit

Du 11 octobre 2022 au 9 décembre 2022

Rue de Chaudanne (nouveau)

Remplacement d’un support béton ENEDIS

Circulation interdite entre le carrefour de la montée J. De Gribaldy/chemin du Fort de chaudanne et le n° 10 de 8h00 à 17h00

Du 16 novembre 2022 au 16 novembre 2022

Rue du Bougney

Travaux sur réseau d’eau

Circulation interdite entre la rue Xavier Marmier et la rue Pierre Vernier

Du 25 octobre 2022 au 18 novembre 2022

Rue du Bougney entre la rue Xavier Marmier et la rue du Cdt Guey

Circulation alternée par panneaux – stationnement interdit

Du 5 septembre 2022 au 15 novembre 2022

CRAS – CHAPRAIS

Rue de Belfort

Remplacement de l’éclairage public

Forts empiètements – circulation alternée par panneaux – stationnement interdit à l’avancement du chantier entre l’avenue Carnot et la rue Résal

Du 7 novembre 2022 au 18 novembre 2022

Rue Charles Weiss

Requalification de voirie et création d’une piste cyclable

Circulation interdite sauf riverains et commerces dans le sens de l’avenue de Montrapon vers l’avenue Léo Lagrange – stationnement interdit – déviations

Du 3 octobre 2022 au 25 novembre 2022

Rue des Cras

Travaux d’étanchéité du pont SNCF

Circulation alternée par feux à hauteur du pont SNCF

Du 18 juillet 2022 au 2 décembre 2022

MONTRAPON – MONTBOUCONS

Rue de Trépillot

Création d’une piste cyclable et requalification de voirie

Circulation interdite entre la rue des Saint-Martin et l’avenue Léo Lagrange dans les deux sens de circulation sauf riverains et commerces – déviations –

Du 26 septembre 2022 au 25 novembre 2022

PALENTE – ORCHAMPS – SARAGOSSE

Rue des Courtils et rue Léon Jouhaux

Création d’une traversée piétonne

Circulation alternée par feux

Du 24 octobre 2022 au 28 novembre 2022

VAITES – VAREILLES – CLAIRS-SOLEILS

Rue Bouvard (nouveau)

Purges sur chaussée

Circulation et stationnement interdits -déviations

Du 17 novembre 2022 au 18 novembre 2022

TILLEROYES

Rue Thomas Edison (nouveau)

Alimentation électrique d’un bâtiment

Circulation alternée par feux entre le n° 7 et le pont RN 57 – sur 50 ml

Du 16 novembre 2022 au 19 novembre 2022

Rue Madeleine Bres (nouveau)

Reprise de bordures

Circulation alternée par panneaux sur 30 ml

Du 14 novembre 2022 au 18 novembre 2022

SAINT-FERJEUX

Rue Charles Dornier (nouveau)

Abattage d’un frêne

Mise en impasse au droit du n° 22 de 8h00 à 18h00 – déviations

Du 15 novembre 2022 au 16 novembre 2022

Complexe sportif de la Malcombe

Construction d’un bassin de stockage des eaux usées

Neutralisation des bandes cyclables en contrebas de la RN 57 – déviations par les terrains de sports

Du 7 mai 2021 au 8 avril 2023