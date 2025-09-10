Mercredi 10 Septembre 2025
Alerte Témoin
Grand Besançon Métropole
Santé

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Publié le 10/09/2025 - 14:04
Mis à jour le 09/09/2025 - 15:33

NO STRESS • En prévision de l'automne, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" pour vous aider à passer le cap du changement de saison. Au programme : bouger, respirer, mieux s'écouter... 

Notre corps garde en mémoire ce que nous n’exprimons pas. Tensions, colères, tristesses… tout s’y dépose comme dans un grenier encombré. Alors, au lieu de tout garder serré à l’intérieur, osez mettre du mouvement.

La marche est le mouvement le plus respectueux de notre corps, de ses besoins, de ses possibles. Laissez votre voiture au garage et offrez-vous de regarder la vie au rythme de vos pas : le regard est  tellement plus plein !

La danse vient juste derrière et se pratique partout, facilement, et même depuis chez vous, quand vous le souhaitez. Mettez une musique qui vous plaît et laissez votre corps s’exprimer. Secouez vos bras, balancez vos hanches, dansez dans votre salon, marchez d’un pas décidé. Peu importe ! Ce n’est pas une question de style ou de "savoir danser". C’est votre mouvement, votre énergie.

Vous verrez : après quelques minutes, le corps se délie, l’énergie circule, et les idées s’éclaircissent. C’est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce trop fermée.

Vous avez envie de partager ce rituel avec d'autres ? Ou de lui donner du sens ? Et pourquoi n'essaieriez-vous pas la biodanza, "la danse de la vie" dont le créateur Rolando Toro Araneda dit : "plus qu'une science, la biodanza est une poétique de la rencontre humaine, une nouvelle sensibilité face à l'existence". Ce mois-ci, deux séances découverte sont proposées (voir lien ci-dessous).

Quelle que soit l'activité que vous choisirez, bougez dans le respect de votre corps ! Car bouger en conscience, avec joie, est un antidote naturel à la rumination. Et en automne, quand les journées raccourcissent, c’est une façon joyeuse de garder de la lumière en soi.

bien-être danse loisirs santé mentale zen

Publié le 10 septembre à 14h04 par Anne Sallé • Membre
Sondage

