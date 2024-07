Les films à voir au cinéma au mois de juillet 2024

Découvrez les sorties ciné du mois de juin 2024. Au programme ? "Twisters", "Moi, moche et méchant 4", "Deadpool & wolverine", "To the moon" ou encore "Les gens d’à côté"...

Cinéma Mégarama Beaux-Arts Besançon

Horizon : une saga américaine chapitre 1

Sortie : 03/07/2024

Sur une période de 15 ans avant et après la Guerre de Sécession. L'expansion vers l'Ouest est semée d'embûches qu'il s'agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser…

Pourquoi tu souris ?

Sortie : 03/07/2024

Wisi est en galère. Il débarque à Bordeaux dans l’espoir de trouver un boulot et croise la route de Marina, une humanitaire au grand cœur. Pour se faire héberger chez elle, il prétend être un sans-papier. Un soir, il rencontre Jérôme, lui-même à la rue après le décès de sa mère. Malgré ses propos racistes et son étrange phobie de l’effort, Wisi accepte de le cacher pour une nuit chez Marina. Mais flairant le bon plan, Jérôme est bien décidé à s’incruster. Surtout depuis qu’il a découvert la combine de Wisi pour amadouer Marina…

Les fantômes

Sortie : 03/07/2024

Hamid est membre d’une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe. Sa quête le mène à Strasbourg sur la piste de son ancien bourreau.

Moi, moche et méchant 4

Sortie : 10/07/2024

Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n'avoir qu'une passion : faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi Maxime Le Mal qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir.

Sons

Sortie : 10/07/2024

Eva, gardienne de prison exemplaire, fait face à un véritable dilemme lorsqu'un jeune homme de son passé est transféré dans l’établissement pénitentiaire où elle travaille. Sans dévoiler son secret, Eva sollicite sa mutation dans l'unité du jeune homme, réputée comme la plus violente de la prison. Les valeurs et le sens moral d'Eva sont mis à rude épreuve…

To the moon

Sortie : 10/07/2024

Chargée de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage, en guise de plan B et le compte à rebours est alors vraiment lancé…

Twisters

Sortie : 17/07/2024

Ancienne chasseuse de tornades, Kate est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu’elle était étudiante. Désormais, elle préfère étudier le comportement des tempêtes en toute sécurité depuis New York. Mais lorsque son ami Javi lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l’action. Elle rencontre alors le charmant et téméraire Tyler Owens, célèbre pour ses vidéos de chasse aux tornades postées sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tempêtes atteint son paroxysme, des tornades d’une ampleur sans précédent mettent leurs vies en péril.

Deadpool & wolverine

Sortie : 24/07/2024

Le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) est une organisation bureaucratique qui préserve la chronologie sacrée et surveille les anomalies du multivers. Cependant, même avec son pouvoir de manipuler l’espace et le temps, la TVA sait-elle dans quoi elle s’embarque en recrutant Wade Wilson, alias Deadpool ? Après une longue relation avec Wolverine (Hugh Jackman), Deadpool (Ryan Reynolds), va faire équipe avec l’homme adamantium. Ensemble, ils combattront des méchants de l’univers Marvel et bouleverseront la franchise MCU, apportant leur style R-rated à la 20th Century Fox et revisitant certains moments des phases 1 à 4 !

Largo winch : le prix de l'argent

Sortie : 31/07/2024

Depuis l’enlèvement brutal de son fils Noom, Largo Winch fait l’objet d’une impitoyable machination cherchant à l’anéantir et à détruire le groupe W. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Largo se lance dans une traque sans relâche. Des forêts canadiennes, en passant par Bangkok jusque dans les profondeurs des mines birmanes il ne sait pas encore qu’il devra faire face aux démons du passé.

Cinéma Ecole-Valentin

Zak & wowo, la légende de lendarys

Sortie : 03/07/2024

Dans un monde aux paysages verdoyants, l'apparition de terrifiantes créature contraint tous les habitants à se réfugier dans une ville fortifiée. Seuls les intrépides jumeaux Zak et Kyle sont restés à l'extérieur. Mais Kyle disparaît subitement, sans laisser de trace. Son frère Zak part à sa recherche et rencontre sur son chemin Wowo, pachyderme poilu, et Indiana, mystérieuse hors la loi. Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire pour sauver le monde merveilleux qui les entoure.

Blue lock le film - épisode nagi -

Sortie : 03/07/2024

« J'ai trop la flemme ». C'était la phrase préférée de Nagi Seishirô, quand il menait une vie ennuyeuse et monotone… Seulement, tout a changé quand il a croisé le chemin de Reo Mikage, un élève de son école qui rêve de soulever la Coupe du monde. C'est ce dernier qui découvre le talent caché de Nagi et qui le pousse à jouer au football pour montrer au monde entier l'étendue de son génie. Un beau jour, Nagi reçoit une invitation pour participer à un projet mystérieux nommé « Blue Lock », où il retrouvera les plus grands attaquants du football lycéen japonais. Le rêve qu'il partage avec Reo de devenir les meilleurs joueurs motivera le prodige à explorer de nouveaux horizons dans le monde inconnu qui l'attend. Un génie ne se dévoile comme tel que quand on découvre son potentiel… et c'est au tour de Nagi d'enflammer le monde du football avec son incroyable talent et sa personnalité hors du commun.

Elyas

Sortie : 03/07/2024

Elyas, ancien soldat des Forces Spéciales, solitaire et paranoïaque, devient garde du corps pour Nour, 13 ans et sa mère Amina, venues du Moyen-Orient. Tandis que l’ex-guerrier et la jeune fille s’apprivoisent, un mystérieux commando les prend pour cibles. Elyas ne reculera devant rien pour la sauver.

Longlegs

Sortie : 10/07/2024

L'agent du FBI, Lee Harker, est en charge d'enfin arrêter un tueur en série insaisissable.

Creation of the gods i: kingdom of storms

Sortie : 10/07/2024

Le Prince Yin Shou tente de monter sur le trône du royaume des Shang dans le sang avec l'aide de sa maîtresse Su Daji elle-même sous l'emprise du Démon Renard. Le sage taoïste Jiang Ziya descendu du Mont sacré Kunlun et Ji Fa, jeune guerrier élevé par Yin Shou, s'allient pour combattre le tyran.

Cinéma Victor Hugo

Les pistolets en plastique

Léa et Christine sont obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d’avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement.

Juliette au printemps

D'après d'après le roman graphique Juliette: les fantômes reviennent au printemps de Camille Jourdy.

Tehachapi

En octobre 2019, l'artiste JR obtient l'autorisation sans précédent d'intervenir dans l’une des prisons de haute sécurité les plus violentes de Californie : Tehachapi.

Kinds of kindness

Une fable en tryptique qui suit : un homme qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour, et une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d’un pouvoir spécial.

Le rêve hollywoodien d’Emir Kusturica

Arizona Dream

Axel vit davantage dans un monde rempli de rêves et de poissons volants qu'à New York, où il habite. Sur le point de se remarier, son oncle Leo, vendeur de voitures en Arizona , lui demande de traverser les Etats-Unis pour être son témoin.

La trilogie culte de Miike

Dead or alive 1, 2 et 3

Le policier Jojima livre une guerre sans merci au truand Ryuichi, qui essaie de prendre le contrôle de la pègre japonaise dans un quartier de Shinjuku.

Only the river flows

1990, trois meurtres sont commis dans la petite ville de Banpo. Ma Zhe, le chef de la police criminelle, est chargé d'élucider l’affaire.

Les gens d’à côté

Lucie est une agent de la police technique et scientifique. Son quotidien solitaire est troublé par l’arrivée dans sa zone pavillonnaire d’un jeune couple, parents d’une petite fille.

Pendant ce temps sur terre

lsa, 23 ans, a toujours été très proche de son frère aîné Franck, spationaute disparu mystérieusement 3 ans plus tôt au cours d’une mission spatiale. Un jour, elle est contactée depuis l’espace par une forme de vie inconnue…

El profesor

rofesseur terne et introverti, Marcelo enseigne depuis des années la philosophie à l’Université de Buenos Aires. Un jour, se présente enfin l’occasion de briller : suite au décès de son mentor, il est pressenti pour reprendre sa chaire.

Le moine et le fusil

2006. Le Bhoutan s’ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision... et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des « élections blanches »...

