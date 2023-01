Les Jeunes Écologistes effectuent une action pour exprimer leur désaccord sur la politique ferroviaire

Au travers d’une action satirique, ils ont exprimé leur désaccord sur la politique ferroviaire de la région et de l’état.

Lors de cette action, les militants se sont déguisés en ministre des Transports, président de la SNCF et VP à la région en charge des transports et ont posés la première pierre d’une gare fictive au niveau du CHU Minjoz et montré leur réseau ferroviaire idéal.

Les Jeunes Ecologistes ont déclaré plus vouloir "rêver le monde de demain mais essayer de le construire" et souhaitent "des TER performants pour nos territoires ". Ils dénoncent également le fait que la France "a investi deux fois plus dans le développement du réseau routier que celui du ferroviaire" laissant le réseau "dans un état préoccupant, générant des retards et des suppressions de ligne".

Pour plus de sécurité et moins de stress sur les routes

Bénéfique pour l’écologie, le secteur ferroviaire permettrait également d’après les JEFC de générer "des emplois en plus" tout en bénéficiant d’un transport qui génère "jusqu’à 50 fois moins de gaz à effet de serre qu’une voiture". Dernier argument du mouvement, c’est également un moyen de transport qui apporte "plus de sécurité et moins de stress sur les routes".

Les JEFC demandent ainsi au gouvernement de "passer au concret et au financement pour les RER des agglomérations" en mettant à disposition "des trains suffisamment nombreux avec au minimum un train par heure et par sens toute la journée et toute la semaine, y compris tôt le matin, tard le soir et le dimanche".