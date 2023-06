Les premières têtes d'affiche du Pop'Cornes Festival

Le vendredi sera axé "Musiques Actuelles", le samedi axé "Rock" et le dimanche sera axé "Années 80".

Les premières têtes d'affiche :

Deluxe

Vendredi 15 septembre

De leur album Stachelight (Janvier 2016) à Boys & Girl (Juin 2019) et Boys & Girl Suite et Fin (Mars 2020), les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont réalisés plus de 500 dates en France

(Francofolies, Printemps de Bourges, Dour, Garorock, Solidays, Montreux Jazz Festival, Paléo, Vieilles Charrues…) et dans le monde (Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Royaume- Uni, Chine, USA, Australie…). Profitant du confinement pour rejouer ses classiques, Deluxe sortait en Juillet 2020 un nouvel album "En Confinement", et ont dévoilé en mars 2022 leur nouvel album « Moustache Gracias » ! Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et brillant, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif.

Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur. Deluxe nous a ainsi préparé, une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens moustachu".

Tagada Jones

Samedi 16 septembre

D’une humeur fracassante, Tagada Jones sera là pour partager avec vous ses revendications et engagements à travers un Punk-Hardcore endiablé !

Ce groupe parcourt les scènes nationales et internationales depuis plus de 20 ans, avec plus de neuf albums studio et toujours autant de conviction dans leur musique !

Reconnus par leurs prédécesseurs comme étant l’incarnation du “Do it yourself”, Tagada Jones est reconnaissable entre mille avec un mélange parfait entre du punk anglais, ses origines à sa version californienne des années 90, en passant par l’alternatif hexagonal des années 80 ou encore le métal et le hardcore !

Emile et Images

Dimanche 17 septembre

Comment parler des années 80 sans parler des soirées à danser sur des titres d’Emile & Images ?

Emile & Image, c’est des années de musiques, d’album de succès, de concerts et de souvenirs pour plusieurs générations ! Même 20 ans après, Emile & Images sont toujours pour mettre le feu et chanter des titres qui ont fait danser toute la France ! Ce groupe est le mélange parfait entre l'énergie, le rythme, le dynamisme, la bonne humeur et la mélodie ! Le mélange parfait pour des titres qui vous ont fait, et vous referont danser jusqu’au bout de la nuit !

