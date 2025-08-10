Dimanche 10 Août 2025
Les prochaines cérémonies officielles à Besançon

Publié le 10/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 05/08/2025 - 16:42

Les prochaines cérémonies officielles à Besançon seront sur trois jours consécutifs, du samedi 6 au lundi 8 septembre 2025. Des cérémonies pour le souvenir et la Libération de Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.
  • Samedi 6 septembre :

Hommage aux résistants tombés par le Souvenir Français de Besançon. Cet hommage sera tenu au Monument de la Place de la Liberté à 10h.

Inauguration de la (re)pose de la plaque commémorative "Hommage & Mémoire des 2.500 sujets britanniques rassemblés et internés du 2 décembre 1940 au 30 avril 1941" et inauguration de la rue Suzanne Belperon. Ces inaugurations auront lieu au quartier Vauban à 11h.

Une cérémonie du Souvenir Français se tiendra à la Combe de Chailluz, à la stèle Vuillemin à 14h30.

  • Dimanche 7 septembre

Cérémonie du souvenir Français du Doubs à la Chapelle des Buis à 11H.

  • Lundi 8 septembre

Cérémonie du 81e anniversaire de la Libération de Besançon, cette cérémonie sera place du 8 septembre à 19h.

Publié le 10 aout à 12h00 par Sacha B. • Membre
