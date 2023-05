Les Saints de glace sont passés… C’est le moment de planter avec les Pépinières bisontines !

C’est au mois de mai, idéalement après les Saints de glace, que la période est idéale pour réaliser ses plantations. Au programme des Pépinières bisontines : légumes du potager, arbres fruitiers, fleurs et plantes annuelles…

Pour un beau potager !

Aux Pépinières bisontines, les plants de légumes sont prêts ! Au menu de cette saison : des plants de tomates mycorhizés en exclusivité pour préserver au mieux les plantations de maladies comme le mildiou. Mais aussi une centaine de variétés de légumes (courgettes, aubergine, potiron, cucurbitacées, poivron, salades, artichaut, poireau, chou, etc.) ainsi que 36 variétés de tomates dont six greffées (Noire de Crimée, Roma, Andine cornue, Grappelina, Giano, Supersteak, cerise, etc.) à seulement 1€ le pied de tomate en pot individuel.

Du côté des fruits, les Pépinières bisontines ont de quoi sucrer le potager à l’approche de l’été grâce à une cinquantaine de variétés disponibles : grenadier, mûrier, myrtiller, noisetier, pommier, groseillier, cassissier, framboisier, figuier, fraisier, etc.

Nouveauté : le Pyrus pyrifolia. Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un poirier asiatique de la famille des Rosacées produisant des nashi, également appelés des ”pommes-poires” parce que ses fruits ressemblent une pomme de l’extérieur, à une poire à l’intérieur avec le goût de la pomme et de la poire !

Des fleurs pour embellir les extérieurs !

Plus de 200 variétés de plantes vivaces sont proposées aux Pépinières bisontines : œillets, lavande, digitale, iris, hosta, heuchère, aubriète, hemerocallis… mais aussi des haies et arbustes pour habiller terrasses et terrains.

Les plantes annuelles fleuries telles que les géraniums, particulièrement utiles sur les terrasses contre les moustiques, sont en nombre sous la serre de David avec pas moins de 60 variétés toute l'année, mises à disposition de la clientèle ce printemps et pendant tout l'été.

Les pivoines et les pétunias sont également très prisées en cette saison…

Il y a du nouveau ! Aux Pépinières bisontines, de nouvelles variétés de plantes sont à découvrir telles que :

le ziziphus, un arbre fruitier des pays tropicaux de la famille des Rhamnacées) ;

le grevillea, une plante originaire d’Australie à la longue floraison et aux jolies fleurs particulières aux couleurs éclatantes.

Entretien des espaces verts pour les particuliers et les entreprises : 25 à 50% de crédit d'impôt

David, paysagiste de formation, développe activement son service "entretien des espaces verts" pour les particuliers comme pour les entreprises… Les clients souhaitant profiter de ce service sur mesure peuvent bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable, soit 50% de crédit d'impôt pour les particuliers par foyer et par an et 25% de crédit d'impôt pour les indépendants. L'entretien des espaces verts comprend la taille des arbres et autres arbustes, la tonte des pelouses ainsi que l'élagage des arbres dans les propriétés et la plantation.

