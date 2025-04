Les voitures électriques cibles d’actes de vandalisme au parking Pasteur de Besançon

D’après nos informations, plusieurs usagers du parking Pasteur, situé au centre-ville de Besançon, ont récemment subi des dégradations sur leurs véhicules. Des attaques répétées depuis la mi-avril 2025 et qui cibleraient uniquement les voitures électriques. Plusieurs propriétaires auraient décidé de déposer plainte.

Si elles ont des bénéfices écologiques indéniables, les voitures électriques ne font apparemment pas l’unanimité chez tout le monde. En tout cas pas pour l’une ou des personnes qui empruntent le parking Pasteur de Besançon.

La semaine dernière, plusieurs propriétaires ont eu la malchance de découvrir leurs voitures vandalisées. Selon nos informations, plusieurs pneus crevés ont ainsi été signalés par au moins trois victimes qui ont toutes pour point en commun de posséder un véhicule électrique.

Un écriteau a d’ailleurs été installé dans le parking par l’une des victimes qui signale avoir porté plainte tout en évoquant un "harcèlement" et rappelle que le parking dispose de caméras de surveillance.

Sur ce même mot, une autre personne mentionne à son tour avoir "subi un crevage de pneu au couteau" et avoir déposé plainte. Contactée, la police nous a cependant indiqué ne pas avoir trace de ces dépôts de plainte.

Pas de "Tesla bashing"

Avec le contexte international actuel, le groupe Tesla est régulièrement pris pour cible en France et dans le monde après les récentes incartades de son constructeur et homme politique proche de Donald Trump, Elon Musk. Un autre usagé du parking fait d’ailleurs mention de l'existence d’autocollants indiquant "que l’on peut être propriétaire d’une Tesla sans soutenir Musk et les fachos".

Mais en ce qui concerne les dégradations du parking, plusieurs des voitures visées ne seraient pas des voitures de la marque américaine.

L’affiche mentionnant une autorisation du parking, nous avons contacté le parking Pasteur. Mais la personne que nous avons eue, nous a cependant déclaré ne pas être "au courant" des dégradations commises.

Alors, attaques gratuites contre les "électromobilistes", vengeances personnelles ou simple acte malveillant, l'affaire est à suivre...