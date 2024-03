L’intersyndicale appelle les trois secteurs de la fonction publique à la grève le 19 mars

Les organisations syndicales FSU, Unsa, SGEN-CFDT, CGT, Sud et FO seront mobilisées aux quatre coins de la France le mars 19 mars 2024 pour défendre les droits de la fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière. À Besançon, le rendez-vous est donné à 10h30 devant la préfecture du Doubs.

Concernant l’Éducation nationale, les syndicats "constatent et condamnent l’absence de toute perspective de mesures générales d’augmentation des rémunérations dans l’Éducation nationale dans un contexte d’inflation encore soutenue. Il est urgent d’ouvrir sans délai des négociations pour améliorer les carrières et prendre des mesures générales pour les salaires, notamment en revalorisant le point d’indice".

Pour la fonction territoriale, la CGT dénonce "des prix qui augmentent et une paupérisation des agents publics, des qualifications qui augmentent, mais des salaires qui baissent, des déroulement de carrières en berne et une intensité du travail et une baisse des emplois publics qualifiés".

L’intersyndicale dénonce également "une manœuvre tendant à esquiver l’urgence de la revalorisation des salaires dans la Fonction Publique et la Fonction Publique Hospitalière, qui de plus risque de créer des divisions parmi les agent.es et de nouvelles inégalités, notamment entre les femmes et hommes".

Infos +