Dimanche 21 Septembre 2025
Besançon
Culture

Livres dans la boucle 2025 : le programme complet de la journée de dimanche

Publié le 21/09/2025 - 08:00
Mis à jour le 10/09/2025 - 15:56

Le festival littéraire Livres dans la boucle a débuté vendredi 19 septembre et s’est poursuivi ce samedi. Pour cette dernière journée, de nombreuses rencontres sont encore prévues à Besançon..

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Dimanche 21 septembre 2025

  • 10h00 - Projection Film Juste la fin du monde Introduit par F. Berreur au cinéma Mégarama (durée 2h00)
  • 10h00 - 25 ans du Diable vauvert avec Jean-Pierre Arbon, Fabrice Capizzano et Marion Mazauric à La Comédie (50 min)
  • 10h00- Région : Le roman historique avec Nora Lake et Juliette Galliani à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 10h30 - Dessin en direct du musée des Beaux-Arts avec Séverine Cordier
  • 10h30 - Apprivoiser la maladie mentale avec David Thomas, Nadège Erika et Alice Botelho à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
  • 11h00 - Grand entretien avec Joyce Maynard au cinéma Mégarama Beaux-Arts (50 min)
  • 11h00 - Spectacle jeunesse avec Charles Mazarguil à partir de 8 ans à l’auditorium du conservatoire (durée 1h20)
  • 11h00 - Concert littéraire : les promesses orphelines au Scénacle (durée 1h00) - traversée des 30 glorieuses avec la voix e Gilles Marchand accompagné d’Emmanuel Gross.
  • 11h00 - Spectacle Région avec Anne Gaêlle Féjoz au Café Littéraire (50 min)
  • 11h00 - L'entrée en littérature avec Alexandre Lacroix et Jérôme Attal à La Comédie (50 min)
  • 11h00 - L'amour comme révélateur avec Cécile Tlili, Mathilda di Mattéo et Camille Goudeau à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 11h00 - Polar au bar avec Olivier Barde-Cabuçon au bar Le Killarney (50 min)
  • 14h00 - Lecture musicale : ils appellent ça l’amour au Scénacle (durée 50 min) - lecture musicale de Chloé Delaume et Benoit Este Bouvot
  • 14h00 - Lecture musicale : Le fin chemin des anges à la Comédie (durée 50 min)
  • 14h00 - L’art et la légende au cinéma Mégarama (50 min) - Animé par Georgia Morissette avec Léa Simone Allegria Eléonore Geissler -Dessin live
  • 14h00 - "Sur la route" avec Lola Nicolle, Jean Michelin et Loris Chavanette à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 14h00 - Le monde d'après, c'est maintenant avec Clément Camar Mercier et François Gagey au Café Littéraire (50 min)
  • 14h00 - L'épaisseur de l’amour avec Sarah Chiche, Elsa Fottorino et Line Papin à La Comédie (50 min)
  • 14h30 - Dessin live Alex W. IInker au musée des Beaux-Arts de Besançon (2h00)
  • 14h30 - Asphyxie familiale avec Jacques Expert, Virginie Noar et Lise Charles à l’amphithéâtre de la MSHE (50 min)
  • 14h30 - La Seconde guerre mondiale 80 ans plus tard avec Alfred de Montesquiou, Paul Kawzcak et Romain Slocombe au cinéma Mégarama Beaux-Arts (50 min)
  • 15h30 - Grand entretien avec Akira Mizubayashi à l’auditorium du conservatoire (50 min)
  • 15h30 - L'art du deuil avec Anne Goscinny, Sarah Gysler et Daniel Bourrion au cinéma Mégarama (50 min)
  • 15h30 - Métamorphoses désenchantées avec Grégory Le floch, Melvin Melissa et Séphora Pondi (50 min)
  • 16h00 - Le coeur a ses raisons... Gabrielle de Tournemire et Joffrine Donnadieu au Scénacle (50 min)
  • 16h00 - Entre passé et présent : mémoires entrelacées avec François Garde et Camille Bordenet au cinéma Mégarama (50 min)
  • 16h30 - En périphérie avec Rouda et Ramsès Kéfi à la Maison Victor Hugo (50 min)
  • 18h00 - Concert électro Autour de Lagarce avec Li au Bastion (1h00)

Le tout sans oublier les rencontres en médiathèques

Publié le 21 septembre à 08h00 par Hélène L.
Une tribune contre la venue de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle à Besançon

Anne vignot, présidente de Grand Besançon Métropole avait annoncé le 4 septembre 2025 la déprogrammation de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Elle était finalement revenu sur sa décision quatre jours plus tard. Un revirement qui n’est pas du goût de 70 acteurs du monde littéraire, dont Paul Kawczak et Cathy Jurado, auteurs bisontins présents au festival. Voici leur tribune…

Publié le 15 septembre à 17h01 par Hélène L.
La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon. 

Publié le 27 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey

Livres dans la boucle 2025… C’est parti !

VIDÉO + DIAPORAMA • La 10e édition du festival littéraire Livres dans la boucle a débuté ce vendredi 19 septembre à 15h00 sous son chapiteau installé au parc Chamars à Besançon. Sans cérémonie d'inaugration officielle, la maire Anne Vignot et son adjoint à la culture, Aline Chassagne, ont néanmoins parcouru les stand à la rencontre des auteur(e)s tandis que le nom de Raphaël Enthoven revenait déjà dans quelques conversations.

Publié le 19 septembre à 18h00 par Alexane
À peine inauguré, le centre de conservation et d’étude archéologique de Besançon s’ouvre exceptionnellement au public

Le nouveau centre de conservation et d’étude archéologique (CCEA) de Besançon a été inauguré ce mardi 16 septembre 2025 en présence du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Paul Mourier,de Christian Mourougane le président de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture. 

Publié le 16 septembre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Les Archives départementales du Doubs ouvrent leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine

Les Archives départementales du Doubs participeront aux Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025, de 14h30 à 18h, avec un programme varié et gratuit, sans réservation. Situées à Besançon, elles rappellent leur mission première : ”collecter, conserver, traiter et communiquer à tous les archives produites par les administrations existantes, ou ayant existé, dans le département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.”

Publié le 16 septembre à 11h00 par Alexane
Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

Publié le 16 septembre à 09h57 par Alexane
La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane
Dernières chances de voir plusieurs expositions aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

Publié le 16 septembre à 08h23 par Elodie Retrouvey

