Livres dans la boucle 2025 : le programme complet de la journée de dimanche

Dimanche 21 septembre 2025
- 10h00 - Projection Film Juste la fin du monde Introduit par F. Berreur au cinéma Mégarama (durée 2h00)
- 10h00 - 25 ans du Diable vauvert avec Jean-Pierre Arbon, Fabrice Capizzano et Marion Mazauric à La Comédie (50 min)
- 10h00- Région : Le roman historique avec Nora Lake et Juliette Galliani à la Maison Victor Hugo (50 min)
- 10h30 - Dessin en direct du musée des Beaux-Arts avec Séverine Cordier
- 10h30 - Apprivoiser la maladie mentale avec David Thomas, Nadège Erika et Alice Botelho à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
- 11h00 - Grand entretien avec Joyce Maynard au cinéma Mégarama Beaux-Arts (50 min)
- 11h00 - Spectacle jeunesse avec Charles Mazarguil à partir de 8 ans à l’auditorium du conservatoire (durée 1h20)
- 11h00 - Concert littéraire : les promesses orphelines au Scénacle (durée 1h00) - traversée des 30 glorieuses avec la voix e Gilles Marchand accompagné d’Emmanuel Gross.
- 11h00 - Spectacle Région avec Anne Gaêlle Féjoz au Café Littéraire (50 min)
- 11h00 - L'entrée en littérature avec Alexandre Lacroix et Jérôme Attal à La Comédie (50 min)
- 11h00 - L'amour comme révélateur avec Cécile Tlili, Mathilda di Mattéo et Camille Goudeau à la Maison Victor Hugo (50 min)
- 11h00 - Polar au bar avec Olivier Barde-Cabuçon au bar Le Killarney (50 min)
- 14h00 - Lecture musicale : ils appellent ça l’amour au Scénacle (durée 50 min) - lecture musicale de Chloé Delaume et Benoit Este Bouvot
- 14h00 - Lecture musicale : Le fin chemin des anges à la Comédie (durée 50 min)
- 14h00 - L’art et la légende au cinéma Mégarama (50 min) - Animé par Georgia Morissette avec Léa Simone Allegria Eléonore Geissler -Dessin live
- 14h00 - "Sur la route" avec Lola Nicolle, Jean Michelin et Loris Chavanette à la Maison Victor Hugo (50 min)
- 14h00 - Le monde d'après, c'est maintenant avec Clément Camar Mercier et François Gagey au Café Littéraire (50 min)
- 14h00 - L'épaisseur de l’amour avec Sarah Chiche, Elsa Fottorino et Line Papin à La Comédie (50 min)
- 14h30 - Dessin live Alex W. IInker au musée des Beaux-Arts de Besançon (2h00)
- 14h30 - Asphyxie familiale avec Jacques Expert, Virginie Noar et Lise Charles à l’amphithéâtre de la MSHE (50 min)
- 14h30 - La Seconde guerre mondiale 80 ans plus tard avec Alfred de Montesquiou, Paul Kawzcak et Romain Slocombe au cinéma Mégarama Beaux-Arts (50 min)
- 15h30 - Grand entretien avec Akira Mizubayashi à l’auditorium du conservatoire (50 min)
- 15h30 - L'art du deuil avec Anne Goscinny, Sarah Gysler et Daniel Bourrion au cinéma Mégarama (50 min)
- 15h30 - Métamorphoses désenchantées avec Grégory Le floch, Melvin Melissa et Séphora Pondi (50 min)
- 16h00 - Le coeur a ses raisons... Gabrielle de Tournemire et Joffrine Donnadieu au Scénacle (50 min)
- 16h00 - Entre passé et présent : mémoires entrelacées avec François Garde et Camille Bordenet au cinéma Mégarama (50 min)
- 16h30 - En périphérie avec Rouda et Ramsès Kéfi à la Maison Victor Hugo (50 min)
- 18h00 - Concert électro Autour de Lagarce avec Li au Bastion (1h00)
Le tout sans oublier les rencontres en médiathèques