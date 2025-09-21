Livres dans la boucle : onze finalistes sélectionnés pour le Prix de l’Homme debout

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La remise des Prix aux onze finalistes s’est déroulée samedi 20 septembre 2025 en début d’après-midi, au café littéraire du festival Livres dans la boucle à Besançon.

"Victor Hugo aimait lire debout et c’est bien cette envie que le Prix de l’Homme debout, concours d’expression écrite et orale, souhaite transmettre aux jeunes âgés de 12 à 15 ans", précise Grand Besançon Métropole.

Organisé dans quatre Maisons de quartier (de Planoise, Battant, Montrapon-Fontaine Ecu et Grette-Butte), en lien étroit avec leurs animatrices et animateurs, ce Prix se déroule en deux temps : des ateliers d’écriture puis une mise en voix et "en boîte" des textes issus de la plume des jeunes candidats.

"Rêver le futur"

Le thème de cette édition :" Rêver le futur". Victor Hugo, l’un des plus grands poètes et dramaturges français, fait référence dans l’ensemble de son œuvre aux rêves, porteurs de révolte, d’espoir et d’amour.

Pour Grand Besançon Métropole, il s’agit de "(re)donner l’envie de découvrir la puissance des mots autour des thèmes chers et des aspirations de l’illustre écrivain, en produisant leur propre texte et en prenant du plaisir à les dire, les déclamer, les chanter, les slamer, les faire vivre et partager... en deux minutes".

Onze finalistes ont été sélectionnés et se sont ainsi exprimés devant un jury enthousiaste.

Ces finalistes sont :

Alonzo ZEKIR, Andjilane HOUMADI, Assila BENHAMMOUDA, Bryan REMI, Corentin MONOT, Elyasse MOUSSA, Ismaël HAMIDI, Kemuel PINDI, Lison CONCHE-LIMARE, Naouffel MALBECK, Safya BELHAITE.

Parmi eux, tous gagnants, trois candidats se sont vus remettre le Prix du public (vote en ligne sur le site du festival), le Prix du jury et le Prix coup de cœur.

Les récompenses pour tous les finalistes