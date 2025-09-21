Livres dans la boucle : onze finalistes sélectionnés pour le Prix de l’Homme debout

"Victor Hugo aimait lire debout et c’est bien cette envie que le Prix de l’Homme debout, concours d’expression écrite et orale, souhaite transmettre aux jeunes âgés de 12 à 15 ans", précise Grand Besançon Métropole.
Organisé dans quatre Maisons de quartier (de Planoise, Battant, Montrapon-Fontaine Ecu et Grette-Butte), en lien étroit avec leurs animatrices et animateurs, ce Prix se déroule en deux temps : des ateliers d’écriture puis une mise en voix et "en boîte" des textes issus de la plume des jeunes candidats.
"Rêver le futur"
Le thème de cette édition :" Rêver le futur". Victor Hugo, l’un des plus grands poètes et dramaturges français, fait référence dans l’ensemble de son œuvre aux rêves, porteurs de révolte, d’espoir et d’amour.
Pour Grand Besançon Métropole, il s’agit de "(re)donner l’envie de découvrir la puissance des mots autour des thèmes chers et des aspirations de l’illustre écrivain, en produisant leur propre texte et en prenant du plaisir à les dire, les déclamer, les chanter, les slamer, les faire vivre et partager... en deux minutes".
Onze finalistes ont été sélectionnés et se sont ainsi exprimés devant un jury enthousiaste.
Ces finalistes sont :
- Alonzo ZEKIR, Andjilane HOUMADI, Assila BENHAMMOUDA, Bryan REMI, Corentin MONOT, Elyasse MOUSSA, Ismaël HAMIDI, Kemuel PINDI, Lison CONCHE-LIMARE, Naouffel MALBECK, Safya BELHAITE.
Parmi eux, tous gagnants, trois candidats se sont vus remettre le Prix du public (vote en ligne sur le site du festival), le Prix du jury et le Prix coup de cœur.
Les récompenses pour tous les finalistes
- Deux places de cinéma Mégarama
- Une Carte Avantages Jeunes
- Des bons cadeaux pour le complexe de loisirs 1055
- Un bon d’achat pour s’offrir un livre sous le chapiteau, valable tout le week-end auprès des libraires présents sur le festival.
- En complément, pour les 3 candidats ayant reçu un prix spécial : des bons « Besac’Kdo » à valoir auprès des commerçants bisontins.