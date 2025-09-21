Dimanche 21 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Education

Livres dans la boucle : onze finalistes sélectionnés pour le Prix de l’Homme debout

Publié le 21/09/2025 - 09:41
Mis à jour le 21/09/2025 - 09:43

La remise des Prix aux onze finalistes s’est déroulée samedi 20 septembre 2025 en début d’après-midi, au café littéraire du festival Livres dans la boucle à Besançon.

© GBM
© GBM
1/2 - © GBM
2/2 - © GBM

"Victor Hugo aimait lire debout et c’est bien cette envie que le Prix de l’Homme debout, concours d’expression écrite et orale, souhaite transmettre aux jeunes âgés de 12 à 15 ans", précise Grand Besançon Métropole.

Organisé dans quatre Maisons de quartier (de Planoise, Battant, Montrapon-Fontaine Ecu et Grette-Butte), en lien étroit avec leurs animatrices et animateurs, ce Prix se déroule en deux temps : des ateliers d’écriture puis une mise en voix et "en boîte" des textes issus de la plume des jeunes candidats.

"Rêver le futur"

Le thème de cette édition :" Rêver le futur". Victor Hugo, l’un des plus grands poètes et dramaturges français, fait référence dans l’ensemble de son œuvre aux rêves, porteurs de révolte, d’espoir et d’amour.

Pour Grand Besançon Métropole, il s’agit de "(re)donner l’envie de découvrir la puissance des mots autour des thèmes chers et des aspirations de l’illustre écrivain, en produisant leur propre texte et en prenant du plaisir à les dire, les déclamer, les chanter, les slamer, les faire vivre et partager... en deux minutes".

Onze finalistes ont été sélectionnés et se sont ainsi exprimés devant un jury enthousiaste.

© GBM

Ces finalistes sont :

  • Alonzo ZEKIR, Andjilane HOUMADI, Assila BENHAMMOUDA, Bryan REMI, Corentin MONOT, Elyasse MOUSSA, Ismaël HAMIDI, Kemuel PINDI, Lison CONCHE-LIMARE, Naouffel MALBECK, Safya BELHAITE.

Parmi eux, tous gagnants, trois candidats se sont vus remettre le Prix du public (vote en ligne sur le site du festival), le Prix du jury et le Prix coup de cœur.

Les récompenses pour tous les finalistes

  • Deux places de cinéma Mégarama
  • Une Carte Avantages Jeunes
  • Des bons cadeaux pour le complexe de loisirs 1055
  • Un bon d’achat pour s’offrir un livre sous le chapiteau, valable tout le week-end auprès des libraires présents sur le festival.
  • En complément, pour les 3 candidats ayant reçu un prix spécial : des bons « Besac’Kdo » à valoir auprès des commerçants bisontins.

livres dans la boucle prix de l'homme debout

Publié le 21 septembre à 09h41 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

livres dans la boucle

Besançon
Culture

Une tribune contre la venue de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle à Besançon

Anne vignot, présidente de Grand Besançon Métropole avait annoncé le 4 septembre 2025 la déprogrammation de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Elle était finalement revenu sur sa décision quatre jours plus tard. Un revirement qui n’est pas du goût de 70 acteurs du monde littéraire, dont Paul Kawczak et Cathy Jurado, auteurs bisontins présents au festival. Voici leur tribune…

livres dans la boucle raphael enthoven tribune
Publié le 15 septembre à 17h01 par Hélène L.
Besançon
Culture

La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon. 

auteur livre livres dans la boucle programmation rentrée littéraire
Publié le 27 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey

Culture

Besançon
Culture Evénements

Livres dans la boucle 2025… C’est parti !

VIDÉO + DIAPORAMA • La 10e édition du festival littéraire Livres dans la boucle a débuté ce vendredi 19 septembre à 15h00 sous son chapiteau installé au parc Chamars à Besançon. Sans cérémonie d'inaugration officielle, la maire Anne Vignot et son adjoint à la culture, Aline Chassagne, ont néanmoins parcouru les stand à la rencontre des auteur(e)s tandis que le nom de Raphaël Enthoven revenait déjà dans quelques conversations.

anne vignot festival littéraire lecture livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 19 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture

À peine inauguré, le centre de conservation et d’étude archéologique de Besançon s’ouvre exceptionnellement au public

Le nouveau centre de conservation et d’étude archéologique (CCEA) de Besançon a été inauguré ce mardi 16 septembre 2025 en présence du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Paul Mourier,de Christian Mourougane le président de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture. 

Centre de conservation et d'étude archéologique inauguration journées européennes du patrimoine
Publié le 16 septembre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Les Archives départementales du Doubs ouvrent leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine

Les Archives départementales du Doubs participeront aux Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025, de 14h30 à 18h, avec un programme varié et gratuit, sans réservation. Situées à Besançon, elles rappellent leur mission première : ”collecter, conserver, traiter et communiquer à tous les archives produites par les administrations existantes, ou ayant existé, dans le département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.”

archives départementales du doubs journées européennes du patrimoine
Publié le 16 septembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Jeunesse

Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

bande dessinée bd concours crous
Publié le 16 septembre à 09h57 par Alexane

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 19.32
couvert
le 21/09 à 09h00
Vent
2.36 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
80 %
 