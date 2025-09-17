Livres dans la boucle : pas d’inauguration, mais un maintien de tous les temps de rencontre

Grand Besançon Métropole a indiqué que le temps inaugural du vendredi 19 septembre 2025 serait annulé, mais tient à préciser cela ne changera rien concernant la tenue des événements du festival.

Si le festival a subi quelques tourments suite à la venue du philosophe Raphaël Enthoven, il n’en demeure pas moins qu’il se tiendra bel et bien du 19 au 21 septembre 2025 avec plus de 200 auteurs présents. D'abord annulé, il a finalement été reprogrammé au sein du festival.

Seule modification organisationnelle : l’annulation du temps protocolaire normalement fixée en signe d’ouverture du festival. Si GBM ne veut pas communiquer davantage sur le sujet, cette décision n’aura aucune incidence sur la tenue des rencontres de Livres dans la boucle. "Tout est pensé que cela se passe pour le mieux des les meilleurs consistions possibles", nous précise-t-on ce mercredi matin.

Le premier rendez-vous est donné à 15h00 ce vendredi à l’auditorium du conservatoire de Besançon pour un grand entretien avec Sorj Chalandon…