Nadège Margaud désignée lauréate du Prix Jeunesse 2025

Le Prix Jeunesse de Livres dans la Boucle est organisé par Grand Besançon Métropole, en partenariat avec la librairie l’Intranquille Plazza et l’association Lire et Faire lire. Nadège Margaud a été désignée lauréate samedi 20 septembre 2025.

Ce prix a pour objectif de promouvoir la lecture auprès d’enfants de 8 à 11 ans, qui composent un jury, autour de cinq ouvrages présélectionnés par un collectif de libraires, bibliothécaires, enseignants.

Après lectures assidues, échanges et débats animés, le jury a désigné comme lauréate Nadège Margaud pour son livre « Envers et contre ma sœur » aux éditions Didier Jeunesse.

"Quatre critères prévalent au choix final : l’histoire, les personnages, l’univers et le plaisir de lire. La cérémonie de remise du Prix s’est tenue ce matin au bistrot Régent, en présence de l’autrice, des enfants et de leurs familles. Un moment inoubliable pour tous", souligne Grand Besançon Métropole.

La lauréate se voit également récompensée par une collaboration unique avec le Conservatoire du Grand Besançon pour créer un spectacle artistique autour de son œuvre, mis en scène et présenté lors de l’édition 2026 du festival.

Les cinq ouvrages en lice