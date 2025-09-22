Lundi 22 Septembre 2025
Besançon
Culture

Livres dans la boucle : carton plein avec 30.000 visiteurs pour la 10e édition à Besançon

Publié le 21/09/2025 - 18:03
Mis à jour le 22/09/2025 - 09:13

Le festival littéraire Livres dans la boucle s’est déroulé du 19 au 21 septembre 2025 à Besançon. 

La 10e édition aura eu la chance de profiter deux journées ensoleillées (et très chaudes).  "Dans l’ensemble, cette édition s’avère satisfaisante pour les auteurs, les éditeurs, les libraires", précise Grand Besançon Métropole.

Vendredi, les visiteurs étaient déjà au rendez-vous dès 15h00. "Le nombre d’entrées sous chapiteau est légèrement inférieur aux années précédentes". En revanche, les rencontres au programme ont toutes affiché complet : Sorj Chalandon, Catherine Girard, lecture des lettres de Courbet, lecture musicale des textes de Lagarce et concert dessiné en soirée... Carton plein en particulier pour les auteurs étrangers, avec des salles combles.

Samedi, la tonnelle située sur la promenade Chamars était noire de monde. Avec des rencontres très prisées, celle avec David Foenkinos entre autres.

Dimanche matin, le temps a été assez doux avant de se gâter avec d’importantes averses l’après-midi…Une "fréquentation habituelle pour le dernier jour du festival", nous précise-t-on.

Et du côté des ventes ?

Pour GBM, le bilan de cette 10e édition est "globalement satisfaisant en termes de ventes" (avec quelques disparités chez les libraires) même si les organisateurs constatent un "chiffre d’affaires en baisse", reflet des tendances nationales du marché du livre. A souligner : la très belle performance de la BD et du stand des éditions en région.

Parmi les meilleures ventes :

  • J. Schwarztman, V. Dixen, A. Mabanckou, Joyce Maynard, T. Daelman, D. Foenkinos, N. Margaud (prix jeunesse), S. Chalandon, A. Mizubayashi...

"Enfin, à noter le succès des ventes de produits dérivés Livres dans la Boucle et autres objets promotionnels de Besançon, sur le stand tenu par l’office de tourisme", conclut GBM.

livres dans la boucle

Publié le 21 septembre à 18h03 par Hélène L.
